Las bajas de Boca y River para el Superclásico: quiénes se lo pierden y quiénes llegan con lo justo

Deportes
Boca
River
FÚTBOL

A días del Superclásico, ambos equipos llegan con bajas sensibles. ¿Cómo llegan Boca y River al partido más importante?

El fútbol argentino se paraliza este domingo con un nuevo Superclásico entre Boca y River, y tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo enfrentan un mismo desafío: resolver ausencias clave. A la espera de las listas definitivas, los dos entrenadores ya saben que deberán ajustar sus equipos ante bajas importantes por lesión.

image

Qué bajas tiene Boca para el Superclásico

Boca llega al partido con un presente sólido y un funcionamiento que invita al optimismo, pero no podrá contar con dos de sus habituales titulares: Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

El mediocampista sufrió un desgarro grado II en el sóleo de su pierna izquierda durante un entrenamiento el 22 de octubre y todavía no está en condiciones de reaparecer. Ya se perdió los triunfos ante Barracas y Estudiantes, y el cuerpo técnico confirmó que su lugar seguirá siendo ocupado por Milton Delgado.

Por su parte, Velasco atraviesa la primera etapa de recuperación de la distensión del ligamento interno de su rodilla derecha. El extremo ex-Independiente tenía participación creciente en el equipo, pero deberá continuar su rehabilitación al menos por un mes más. En su lugar, Carlos Palacios continuará como titular tras buenos rendimientos recientes.

¿Qué pasa con Edinson Cavani?

El caso más resonante es el de Edinson Cavani. El uruguayo, que arrastra una inflamación en el psoas, entrenó de forma diferenciada durante las últimas semanas y no fue parte del ensayo futbolístico del jueves.

Sin embargo, estará en la lista de concentrados y pasará las dos noches previas al partido junto al plantel. Aún no está definido si sumará minutos, aunque se evaluará su evolución hasta último momento.

Desde el cuerpo técnico destacan la recuperación progresiva del Matador y no descartan que pueda integrar el banco de suplentes.

“Lo importante es que esté cerca del grupo y disponible si lo necesitamos”, expresaron desde el entorno del cuerpo técnico.

¿Hay buenas noticias para Boca?

Sí. En la otra cara de la moneda aparece Ander Herrera, quien tuvo un año irregular por lesiones musculares, pero viene sumando ritmo. El español participó en los últimos cinco encuentros y se perfila como alternativa en el banco de suplentes. Aun así, Úbeda mantendría el esquema que le dio resultados, con Palacios por la banda y Delgado en el medio.

En resumen, Boca llega con dos bajas confirmadas, la duda de Cavani y un plantel que, pese a los contratiempos, encontró variantes efectivas en las últimas fechas.

Qué bajas tiene River para el Superclásico

Del otro lado, Marcelo Gallardo afronta un panorama similar en River. El equipo todavía no logra consolidar un funcionamiento estable y la derrota ante Gimnasia en la última fecha reavivó cuestionamientos, pero el Muñeco confía en recuperar piezas clave.

La principal baja confirmada es la de Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para visitar la Bombonera. El ex-Tigre se lesionó en los primeros minutos ante Gimnasia, en un encuentro que terminó con el abucheo más fuerte al equipo en los últimos años.

Colidio era una carta valiosa para Gallardo en los clásicos: había disputado cinco, con tres victorias, un empate y una derrota. Su ausencia deja un hueco importante en el ataque.

¿Montiel y Driussi llegan al partido ante Boca?

Gallardo mantiene la esperanza de contar con Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, ambos recuperándose de lesiones musculares. Si bien todavía no recibieron el alta médica, en River confían en que puedan sumarse al grupo este viernes.

Montiel podría reaparecer como titular si responde bien a las últimas pruebas físicas, mientras que Driussi tendría chances de ir al banco de suplentes.

El resto de las bajas de River son conocidas. Germán Pezzella y Giorgio Costantini continúan en rehabilitación tras sus respectivas cirugías de ligamentos cruzados, ocurridas en agosto y septiembre. A su vez, Agustín Ruberto sigue en proceso de recuperación de la rotura de ligamentos que sufrió a comienzos de año y recién volvió a sumar minutos en Reserva.

¿Cómo llega el resto del plantel de River?

Gallardo también sigue de cerca la evolución de Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez y Maximiliano Meza. Los tres venían de distintas lesiones musculares, aunque solo Meza pudo sumar minutos en los últimos partidos. En tanto, Pérez y Martínez continúan con una puesta a punto física para recuperar ritmo competitivo.

Con este panorama, el Muñeco planifica un esquema que priorice equilibrio y solidez defensiva, a la espera de confirmar si puede recuperar a Montiel y Driussi a tiempo.

Un Superclásico con ausencias, pero con promesa de alto voltaje

El domingo, desde las 17 en la Bombonera, se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con mucho en juego para ambos. Boca busca reafirmar su buen momento y consolidarse en la pelea por el campeonato, mientras que River necesita un triunfo que alivie la presión y lo acerque a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Aun con bajas importantes, la expectativa crece: será un Superclásico cargado de emociones, con Cavani entre algodones, Colidio descartado y dos entrenadores que apuestan a la jerarquía de sus planteles para volver a ganar el partido más esperado del país.

