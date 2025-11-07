"Quiso renunciar, pero no la dejaron": qué pasará con Eugenia Tobal tras el cruce con Martitegui en MasterChef

Y detalló qué le argumentaron a la actriz para frenar su idea de irse del reality a la brevedad: "Los demás (que se fueron) eran por contrato, estaba estipulado. Si no lo pusiste en el contrato no podes renunciar".

"Pero sí está molesta y mucho con Martitegui y un poco con Betular", indicó Tauro sobre el enojo de la actriz por lo sucedido. Y cerró sobre la angustia que estaría viviendo Eugenia Tobal hace tiempo en las grabaciones: "No van a decir que se va por esto pero lo que pasa es que dicen que se va llorando todos los días".

Lo cierto es que habrá que esperar algunas semanas más para saber finalmente cómo se irá Tobal del reality ya que hay algunos programas ya grabados con anterioridad pero parece que la interna dentro del ciclo gastronómico está más caliente que nunca.

Embed

La fuerte amenaza a Germán Martitegui por MasterChef Celebrity

En medio de un gran escándalo dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) tras las renuncias de Valentina Cervantes y Eugenia Tobal por distintos motivos, se conoció el fuerte enojo de un famoso con uno de los tres jurados intregado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Fue Adrián Pallares quien contó el viernes en Intrusos (América Tv) que uno de los actuales participantes del reality que conduce Wanda Nara le confió en persona que Germán Martitegui está a punto de ganarse un golpe de puño y evitó dar el nombre de esa persona en cuestión.

"Hablando de daños, fuerte lo de Martitegui que vino al mundo a hacer daño y la hizo renunciar de MasterChef Celebrity a Eugenia Tobal por las barbaridades que le dijo. Pero tienen que saber que él es malísimo", introdujo el conductor Rodrigo Lussich.

A lo que Adrián Pallares agregó sobre la tensión que se vive en las grabaciones del reality y del fastidio de un famoso concursante con el histórico jurado.

"Aparte es la tercera renuncia en un programa que empezó hace un mes, es muy poco tiempo. Y un famoso participante de ese programa me dijo a mí en persona 'Martitegui se está por ganar una piña'", indicó.

"Me lo dijo hace menos de diez días, no voy a decir quién fue", puntualizó el conductor sobre el fuerte enojo de un participante con las actitudes de Germán Martitegui en el programa que conduce Wanda Nara que despierta varios frentes polémicos entre los famosos participantes.