Se supo qué hara Eugenia Tobal tras la renuncia a Masterchef Celebrity

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la producción, que reconocieron que Eugenia comunicó su decisión entre lágrimas y que su última grabación sería la próxima semana. “No aguantó más la presión, ni el destrato”, aseguraron.

En el equipo de MasterChef hay preocupación: ya son varios los famosos que decidieron dar un paso al costado, algo que desgasta la imagen del programa y enciende las alarmas en Telefe.

Eugenia Tobal, una de las participantes más queridas y con mayor experiencia en televisión, optó por priorizar su salud emocional y su carrera fuera del reality.

Lejos de quedarse quieta, la actriz ya retomó las grabaciones de su exitoso podcast Desde Otro Lugar, donde aborda temas sociales y emocionales desde una mirada empática y profunda.

El proyecto, que fue tendencia en plataformas de audio, ya confirmó su tercera temporada para 2026, y promete nuevas entrevistas y debates sobre salud mental, maternidad, vínculos y resiliencia.

Con esta decisión, Eugenia demuestra que elige la introspección antes que el espectáculo, y que su nuevo rumbo profesional apunta a “otros escenarios, más humanos y menos competitivos”.