Se supo qué hara Eugenia Tobal tras la renuncia a Masterchef Celebrity
Se conoció el nuevo proyecto de Eugenia Tobal tras la polémica salida de Masterchef Celebrity. Enterate.
Tras las renuncias de Pablito Lescano y Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity (Telefe) se suma ahora la de Eugenia Tobal, quien habría tomado la drástica decisión de abandonar el programa furiosa con Germán Martitegui, uno de los jurados más temidos del ciclo.
Según revelaron en LAM (América TV), la tensión entre la actriz y el jurado “venía de arrastre” desde hacía varias semanas, pero el episodio del “brownie maldito” fue el detonante.
“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción, dedicado a su mamá, y el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó Ángel de Brito.
“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, cómo vas a presentar esto?’ en un tono muy feo. Eso no salió al aire, pero la cara sí”, agregó el periodista, dejando entrever que la edición ocultó parte del escándalo.
La información fue confirmada por fuentes cercanas a la producción, que reconocieron que Eugenia comunicó su decisión entre lágrimas y que su última grabación sería la próxima semana. “No aguantó más la presión, ni el destrato”, aseguraron.
En el equipo de MasterChef hay preocupación: ya son varios los famosos que decidieron dar un paso al costado, algo que desgasta la imagen del programa y enciende las alarmas en Telefe.
Eugenia Tobal, una de las participantes más queridas y con mayor experiencia en televisión, optó por priorizar su salud emocional y su carrera fuera del reality.
Lejos de quedarse quieta, la actriz ya retomó las grabaciones de su exitoso podcast Desde Otro Lugar, donde aborda temas sociales y emocionales desde una mirada empática y profunda.
El proyecto, que fue tendencia en plataformas de audio, ya confirmó su tercera temporada para 2026, y promete nuevas entrevistas y debates sobre salud mental, maternidad, vínculos y resiliencia.
Con esta decisión, Eugenia demuestra que elige la introspección antes que el espectáculo, y que su nuevo rumbo profesional apunta a “otros escenarios, más humanos y menos competitivos”.