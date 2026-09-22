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Netflix estrenó una nueva serie corta que apenas tiene 8 episodios y la podés ver en un día

Esta nueva producción italiana de Netflix acaba de estrenarse, tan solo tiene ocho capítulos y es ideal para maratonear.

Netflix estrenó una nueva serie corta que apenas tiene 8 episodios y la podés ver en un día. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva serie corta que apenas tiene 8 episodios y la podés ver en un día. (Foto: Archivo)

Academia Minerva llegó a Netflix con una historia que combina drama, misterio, romances y conflictos dentro de un particular internado militar. La serie italiana tiene ocho episodios y traslada a sus protagonistas a un histórico escenario cercano a Nápoles.

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La nueva producción italiana de Netflix presenta una historia protagonizada por un grupo de adolescentes que deberá adaptarse a una realidad completamente diferente a la que conocía. Academia Minerva los lleva a un antiguo liceo militar donde las reglas son estrictas y las libertades quedan reducidas al mínimo.

Sin teléfonos celulares, con horarios establecidos y bajo una disciplina permanente, los jóvenes tendrán que convivir dentro de una institución que pondrá a prueba sus vínculos y sus propias decisiones. Pero detrás de esa rutina también aparecerán secretos y preguntas que irán mucho más allá de la vida escolar.

De qué trata Academia Minerva en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "En la Escuela Militar Minerva, mientras todos aprenden sobre disciplina y lidian con rivalidades y presiones familiares, un joven investiga la desaparición de su amigo".

La historia estará ambientada en Nápoles y tendrá como escenario principal una institución con una particular tradición militar. Allí llegarán tres adolescentes con historias personales muy diferentes.

Salvo, interpretado por Ciro Minopoli, será uno de los personajes centrales. El joven creció en una casa de acogida y llegará a la academia con una motivación que irá mucho más allá de los estudios.

Su principal objetivo será descubrir qué ocurrió con su mejor amigo, quien desapareció después de haber pasado por la misma institución. Esa búsqueda personal será uno de los ejes del relato y permitirá que la serie incorpore elementos propios del thriller.

La serie también seguirá a Vincenzo, personaje interpretado por Biagio Venditti. Su historia será muy diferente a la de Salvo. Camilla, interpretada por Margherita Buoncristiani, será la tercera protagonista. La adolescente llegará desde Milán luego de que su padre decida enviarla al internado con la intención de modificar su comportamiento.

El histórico escenario donde se filmó la serie

Uno de los aspectos más llamativos de la producción será su escenario. Gran parte del rodaje de Academia Minerva se realizó en la Reggia di Portici, un histórico palacio borbónico ubicado cerca de Nápoles.

El edificio aportará una identidad particular a la ficción. Sus espacios históricos funcionarán como parte del entorno en el que los personajes desarrollarán buena parte de sus actividades.

También se utilizaron locaciones en Villa Campolieto, ubicada en Ercolano. De esta manera, la serie aprovechará diferentes construcciones históricas de la zona para crear el universo visual de la academia.

El contraste entre esos escenarios y la vida de los adolescentes será uno de los componentes que marcarán la identidad de la producción.

Cuántos episodios tiene Academia Minerva en Netflix

Academia Minerva tiene ocho capítulos y llega a Netflix como una miniserie italiana centrada en un grupo de jóvenes que deberá adaptarse a una institución militar.

La duración de la historia permitirá desarrollar tanto el misterio principal como las relaciones entre los protagonistas. La desaparición que investiga Salvo funcionará como uno de los motores narrativos, mientras que la convivencia en la academia dará lugar a otros conflictos.

La producción también mostrará las diferencias entre los tres protagonistas. Salvo llegará con una búsqueda personal; Vincenzo estará ligado a una tradición familiar relacionada con el Ejército; y Camilla ingresará al establecimiento enviada por su padre.

Sus caminos se cruzarán dentro de una institución donde las reglas determinarán buena parte de su día a día.

El elenco principal de Academia Minerva

  • Ciro Minopoli
  • Biagio Venditti
  • Margherita Buoncristiani
  • Beatrice Savignani
  • Simone Secce
  • Giulio Brizzi
  • Nicole Malaj
  • Alicia Ann Edogamhe
  • Massimiliano Gallo
  • Cristiana Capotondi

Tráiler subtitulado de Academia Minerva en Netflix

En pocas palabras

  • Academia Minerva: Nueva serie italiana de Netflix con 8 episodios.
  • Trama: Drama, misterio y romances en un internado militar estricto.
  • Estreno: Disponible para maratonear en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI
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