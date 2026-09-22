Netflix estrenó una nueva serie corta que apenas tiene 8 episodios y la podés ver en un día

La historia estará ambientada en Nápoles y tendrá como escenario principal una institución con una particular tradición militar. Allí llegarán tres adolescentes con historias personales muy diferentes.

Salvo, interpretado por Ciro Minopoli, será uno de los personajes centrales. El joven creció en una casa de acogida y llegará a la academia con una motivación que irá mucho más allá de los estudios.

Su principal objetivo será descubrir qué ocurrió con su mejor amigo, quien desapareció después de haber pasado por la misma institución. Esa búsqueda personal será uno de los ejes del relato y permitirá que la serie incorpore elementos propios del thriller.

La serie también seguirá a Vincenzo, personaje interpretado por Biagio Venditti. Su historia será muy diferente a la de Salvo. Camilla, interpretada por Margherita Buoncristiani, será la tercera protagonista. La adolescente llegará desde Milán luego de que su padre decida enviarla al internado con la intención de modificar su comportamiento.

El histórico escenario donde se filmó la serie

Uno de los aspectos más llamativos de la producción será su escenario. Gran parte del rodaje de Academia Minerva se realizó en la Reggia di Portici, un histórico palacio borbónico ubicado cerca de Nápoles.

El edificio aportará una identidad particular a la ficción. Sus espacios históricos funcionarán como parte del entorno en el que los personajes desarrollarán buena parte de sus actividades.

También se utilizaron locaciones en Villa Campolieto, ubicada en Ercolano. De esta manera, la serie aprovechará diferentes construcciones históricas de la zona para crear el universo visual de la academia.

El contraste entre esos escenarios y la vida de los adolescentes será uno de los componentes que marcarán la identidad de la producción.

Cuántos episodios tiene Academia Minerva en Netflix

Academia Minerva tiene ocho capítulos y llega a Netflix como una miniserie italiana centrada en un grupo de jóvenes que deberá adaptarse a una institución militar.

La duración de la historia permitirá desarrollar tanto el misterio principal como las relaciones entre los protagonistas. La desaparición que investiga Salvo funcionará como uno de los motores narrativos, mientras que la convivencia en la academia dará lugar a otros conflictos.

La producción también mostrará las diferencias entre los tres protagonistas. Salvo llegará con una búsqueda personal; Vincenzo estará ligado a una tradición familiar relacionada con el Ejército; y Camilla ingresará al establecimiento enviada por su padre.

Sus caminos se cruzarán dentro de una institución donde las reglas determinarán buena parte de su día a día.

El elenco principal de Academia Minerva

Ciro Minopoli

Biagio Venditti

Margherita Buoncristiani

Beatrice Savignani

Simone Secce

Giulio Brizzi

Nicole Malaj

Alicia Ann Edogamhe

Massimiliano Gallo

Cristiana Capotondi

Tráiler subtitulado de Academia Minerva en Netflix