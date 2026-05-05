Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpea de cerca a Manuel Ibero

Y remató con una confesión que mostró cuánto la golpeó la noticia: "Entiendo lo que se siente, yo perdí a mi perrito y lo tengo tatuado, pero quiero saber qué pasó. Estoy muy mal. Siento una presión en el pecho".

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¿Qué le dijo Zoe Bogach a Manuel Ibero cuando ejerció su derecho a réplica en Gran Hermano?

El 31 de marzo, Zoe Bogach ingresó de manera virtual a la casa para enfrentar cara a cara a su ex, Manuel Ibero.

La joven arrancó marcando el tono: "Estoy acá no para generar ningún tipo de conflicto, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Quiero cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma".

Pero fue directo al hueso cuando le recordó que apenas en las primeras 24 horas dentro de la casa, Manuel había admitido delante de todos sus compañeros que ella era una hipócrita por haberse dejado manipular. "¿Cómo yo iba a pensar durante dos años de relación que tuvimos que vos me estabas manipulando, Manuel? Yo creí que vos me estabas amando", lanzó Zoe, quebrada.

Y agregó: "La realidad es que me sentí bastante humillada en ese momento, debo admitirlo, porque lo dijiste así, abiertamente, en la televisión argentina, como si nada".

El cruce fue escalando y Zoe no se guardó nada: "Vos podrás estar vendiendo el personaje de buenito y caballero, el mismo que me vendiste por dos años, pero nene, vos no sos inteligente. Poco a poco se te cae la careta". Y cerró con una frase que se volvió viral: "Te deseo lo mejor adentro de esa casa mientras dures, ojalá sea poco. Chau, 'ex de Zoe'". Manuel, por su parte, la acusó de haber buscado generar empatía y quedar como víctima, y negó todas las acusaciones de manipulación.