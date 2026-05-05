A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONMOCIÓN

Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpea de cerca a Manuel Ibero

Zoe Bogach expresó su enorme pesar tras enterarse de una dolorosa noticia que recibió Manuel Ibero en Gran Hermano.

5 may 2026, 18:34
Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpa de cerca a Manuel Ibero.
Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpa de cerca a Manuel Ibero.

Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpa de cerca a Manuel Ibero.

La noticia de la muerte de la perra de Manuel Ibero, el participante de Gran Hermano Generación Dorada, conmocionó a todos. El joven todavía está dentro de la casa y ya se enteró de lo que pasó, según trascendió está destruido. Pero quien también salió a hablar fue Zoe Bogach, su ex, que no pudo quedarse callada y compartió un video en TikTok donde expresó su dolor con total honestidad.

"No entiendo qué pasó. Quisiera saber qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. ¡Me duele mucho! ¡Dios!", arrancó Zoe, visiblemente angustiada.

Leé también

Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: "Estoy enamorado"

Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: Estoy enamorado

La influencer también reveló que no tiene acceso a las redes donde circula la información y que eso la tiene desesperada: "Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter".

Lejos de quedarse en las formas, Zoe fue muy sincera sobre el vínculo que tenía con el animal, incluso después de la separación: "Era la perra más buena que conocí en la vida".

Y remató con una confesión que mostró cuánto la golpeó la noticia: "Entiendo lo que se siente, yo perdí a mi perrito y lo tengo tatuado, pero quiero saber qué pasó. Estoy muy mal. Siento una presión en el pecho".

Embed

¿Qué le dijo Zoe Bogach a Manuel Ibero cuando ejerció su derecho a réplica en Gran Hermano?

El 31 de marzo, Zoe Bogach ingresó de manera virtual a la casa para enfrentar cara a cara a su ex, Manuel Ibero.

La joven arrancó marcando el tono: "Estoy acá no para generar ningún tipo de conflicto, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Quiero cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma".

Pero fue directo al hueso cuando le recordó que apenas en las primeras 24 horas dentro de la casa, Manuel había admitido delante de todos sus compañeros que ella era una hipócrita por haberse dejado manipular. "¿Cómo yo iba a pensar durante dos años de relación que tuvimos que vos me estabas manipulando, Manuel? Yo creí que vos me estabas amando", lanzó Zoe, quebrada.

Y agregó: "La realidad es que me sentí bastante humillada en ese momento, debo admitirlo, porque lo dijiste así, abiertamente, en la televisión argentina, como si nada".

El cruce fue escalando y Zoe no se guardó nada: "Vos podrás estar vendiendo el personaje de buenito y caballero, el mismo que me vendiste por dos años, pero nene, vos no sos inteligente. Poco a poco se te cae la careta". Y cerró con una frase que se volvió viral: "Te deseo lo mejor adentro de esa casa mientras dures, ojalá sea poco. Chau, 'ex de Zoe'". Manuel, por su parte, la acusó de haber buscado generar empatía y quedar como víctima, y negó todas las acusaciones de manipulación.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Zöe Bogach Gran Hermano

Lo más visto