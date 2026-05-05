Franco Zunino fulminó a Yipio y cuestionó su juego dentro de Gran Hermano: "No tiene..."

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Cómo fue el desgarrador llanto de Zunino en Gran Hermano tras ser acusado de malos tratos a Luana

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa un clima de máxima tensión. La cercanía de una nueva gala de eliminación eleva los nervios y deja a los jugadores con las emociones al límite.

En este escenario, la placa de nominados quedó conformada por Zunino, Brian Sarmiento, Sol, Yipio y Danelik. Todos ellos se enfrentan a una instancia decisiva del reality, donde cada voto puede ser determinante. Dentro de la convivencia, algunos participantes ya comenzaron a marcar sus posturas y a expresar abiertamente sus deseos de que la concursante que había pasado por La Casa de los Famosos (Telemundo) sea la próxima en despedirse.

Pero más allá de las estrategias y cálculos de juego, las emociones personales también empiezan a pesar. En ese contexto, un joven de 26 años oriundo de Berazategui se mostró quebrado y terminó llorando durante la transmisión del stream oficial. El episodio, vinculado a un supuesto maltrato hacia Luana Fernández, se expandió rápidamente dentro de la casa y en el entorno del programa, dejando al participante en una posición incómoda de cara al lunes, cuando se conocerá el resultado.

"Me rompieron, amigo. Que vengan y me tiren esa me arruina. Siempre jugué re limpio; que me tiren esa gilada me duele. Yo después salgo de acá y soy un hdp. Tanto que hablan del caso de Mavinga; ahora me da miedo estar acá si juegan con esa carta", le confesó Franco a Emanuel, quien intentó contenerlo y bajarle la ansiedad frente a la situación.

En medio de la angustia, Emanuel buscó tranquilizarlo, recordándole que en el juego muchas veces circulan rumores o estrategias que se magnifican. Lo alentó a no perder la calma ni dejarse arrastrar por la presión del momento: “Ya sé, porque nada que ver. A la que más respetaste fue a ella. Tranqui, amigo. Zuni, amigo, no sos eso. Que no te entre una bala, amigo. Sé que no sos eso. Tenés que limpiar el nombre. No te pongas así".