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Franco Zunino fulminó a Yipio y cuestionó su juego dentro de Gran Hermano: "No tiene..."

Franco Zunino encendió la polémica en Gran Hermano al apuntar contra Yipio desde el streaming, criticando su juego y su actitud en la convivencia.

5 may 2026, 18:34
yipio y zunino
yipio y zunino

A pocos días de una nueva gala de nominación, los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya empiezan a definir estrategias y a pensar en sus votos. La tensión crece dentro de la casa más famosa del país y los cruces entre compañeros se hacen cada vez más evidentes.

En ese marco, Franco Zunino se expresó desde la cabina del streaming y no dudó en lanzar fuertes críticas contra Yipio. Frente a Yanina Zilli, el participante fue contundente: "La Yipio no tiene otro juego que sea ponerse a gritar para defender a los de su grupo, es lo único que hace".

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Pero sus palabras no quedaron ahí. Zunino continuó con sus cuestionamientos y agregó. "Ni siquiera aprovecha las fiestas de los sábados, está todo el día así tirada en el sillón con la panza para arriba y toda desplomada", lanzó, dejando en claro su postura frente a la convivencia.

Con la gala cada vez más cerca, los comentarios de Zunino suman un nuevo capítulo al clima de tensión que atraviesa la casa, donde cada declaración puede convertirse en un factor clave para lo que suceda en la próxima nominación.

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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa un clima de máxima tensión. La cercanía de una nueva gala de eliminación eleva los nervios y deja a los jugadores con las emociones al límite.

En este escenario, la placa de nominados quedó conformada por Zunino, Brian Sarmiento, Sol, Yipio y Danelik. Todos ellos se enfrentan a una instancia decisiva del reality, donde cada voto puede ser determinante. Dentro de la convivencia, algunos participantes ya comenzaron a marcar sus posturas y a expresar abiertamente sus deseos de que la concursante que había pasado por La Casa de los Famosos (Telemundo) sea la próxima en despedirse.

Pero más allá de las estrategias y cálculos de juego, las emociones personales también empiezan a pesar. En ese contexto, un joven de 26 años oriundo de Berazategui se mostró quebrado y terminó llorando durante la transmisión del stream oficial. El episodio, vinculado a un supuesto maltrato hacia Luana Fernández, se expandió rápidamente dentro de la casa y en el entorno del programa, dejando al participante en una posición incómoda de cara al lunes, cuando se conocerá el resultado.

"Me rompieron, amigo. Que vengan y me tiren esa me arruina. Siempre jugué re limpio; que me tiren esa gilada me duele. Yo después salgo de acá y soy un hdp. Tanto que hablan del caso de Mavinga; ahora me da miedo estar acá si juegan con esa carta", le confesó Franco a Emanuel, quien intentó contenerlo y bajarle la ansiedad frente a la situación.

En medio de la angustia, Emanuel buscó tranquilizarlo, recordándole que en el juego muchas veces circulan rumores o estrategias que se magnifican. Lo alentó a no perder la calma ni dejarse arrastrar por la presión del momento: “Ya sé, porque nada que ver. A la que más respetaste fue a ella. Tranqui, amigo. Zuni, amigo, no sos eso. Que no te entre una bala, amigo. Sé que no sos eso. Tenés que limpiar el nombre. No te pongas así".

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