Furor en Netflix: se estrenó una serie breve de 8 capítulos y es ideal para ver en pocos días

¿De qué trata La timonel en Netflix?

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras un escándalo familiar, la adolescente Teagan Tao se muda a una pequeña localidad y se une a un equipo masculino de élite, donde despierta rivalidades… y pasiones".

Teagan Tao no llegará a Easton Prep buscando simplemente una nueva actividad para ocupar su tiempo. La protagonista ya tendrá experiencia en el mundo de la competición y una meta deportiva definida.

La situación personal de la joven será uno de los motores de la historia. Un escándalo familiar provocará el traslado junto a su madre a la Costa Este. Allí tendrá que enfrentarse a una nueva ciudad, un nuevo instituto y un grupo de deportistas que no la conocerán.

El desafío será todavía mayor porque Easton Prep no tendrá un equipo femenino en el que pueda continuar su trayectoria. Teagan encontrará entonces una posibilidad en el conjunto masculino.

Como timonel, no ocupará simplemente un lugar dentro de la embarcación. Su función será dirigir y coordinar a la tripulación. Tendrá que transmitir instrucciones, mantener la concentración del grupo y tomar decisiones durante la competición.

El elenco principal de La timonel

Miku Martineau

Sam Braun

Kyle Clark

Jessica Paré

Thomas Cadrot

Connor Paton

Jude Wilson

Olga Petsa

Sage Linder

Riley Davis

¿Cuántos episodios tiene la serie La timonel en Netflix?

La nueva producción juvenil llegó a Netflix el 10 de septiembre con una primera temporada compuesta por ocho episodios.

La ficción fue creada por Vivian Lin, quien además ejercerá como showrunner. Su propuesta combinará deporte, instituto, relaciones familiares y romance adolescente alrededor de una protagonista que verá cómo su vida cambia de manera inesperada.

La producción también buscará mostrar el proceso de adaptación de una adolescente que tendrá que reconstruir su identidad después de perder el entorno en el que había crecido. El deporte será una vía para recuperar parte de aquello que dejó atrás, pero también se convertirá en una nueva fuente de conflictos.

¿Cuándo se estrena La timonel en Netflix?

La timonel estará disponible en Netflix desde el 10 de septiembre y sus ocho episodios llegarán desde el primer día.

La ficción apostará por una fórmula reconocible dentro de las series juveniles, pero cambiará el escenario habitual al trasladar buena parte de sus conflictos al mundo del remo.

La elección tendrá una consecuencia importante para la trama. A diferencia de otros deportes colectivos, la embarcación dependerá de la coordinación entre todos sus integrantes. Y Teagan estará precisamente en el lugar desde el que deberá dirigirlos.

Así, La timonel presentará a una adolescente que perderá el rumbo que había marcado para sí misma y que tendrá que aprender a encontrar otro en un lugar donde, al principio, nadie estará esperando que ella tome el control.

Tráiler oficial de La timonel en Netflix