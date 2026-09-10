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Furor en Netflix: se estrenó una serie breve de 8 capítulos y es ideal para ver en pocos días

Una serie corta de ocho episodios se sumó a Netflix con una historia que combina un escándalo familiar, drama, rivalidades y pasiones.

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Furor en Netflix: se estrenó una serie breve de 8 capítulos y es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: se estrenó una serie breve de 8 capítulos y es ideal para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó La timonel, una nueva serie que presenta una historia juvenil. Teagan Tao tiene 16 años y sabe exactamente qué quiere para su futuro: convertirse en una palista de élite. Sin embargo, una situación familiar inesperada cambiará sus planes y la llevará junto a su madre a la Costa Este de Estados Unidos.

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El cambio de residencia obligará a Teagan a dejar atrás el entorno que conocía y a incorporarse a un nuevo instituto. Allí descubrirá que continuar con su carrera deportiva no será tan sencillo como esperaba. Easton Prep no cuenta con un equipo femenino de remo, por lo que la adolescente tendrá que buscar una alternativa para volver a competir.

Esa alternativa será inesperada. Teagan terminará incorporándose al equipo masculino como timonel, una posición fundamental dentro de la embarcación. Desde ese lugar deberá coordinar a sus compañeros, marcar las instrucciones y tomar decisiones durante las carreras.

El problema será que los integrantes del equipo no estarán dispuestos a aceptar fácilmente que una recién llegada tome el control.

¿De qué trata La timonel en Netflix?

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras un escándalo familiar, la adolescente Teagan Tao se muda a una pequeña localidad y se une a un equipo masculino de élite, donde despierta rivalidades… y pasiones".

Teagan Tao no llegará a Easton Prep buscando simplemente una nueva actividad para ocupar su tiempo. La protagonista ya tendrá experiencia en el mundo de la competición y una meta deportiva definida.

La situación personal de la joven será uno de los motores de la historia. Un escándalo familiar provocará el traslado junto a su madre a la Costa Este. Allí tendrá que enfrentarse a una nueva ciudad, un nuevo instituto y un grupo de deportistas que no la conocerán.

El desafío será todavía mayor porque Easton Prep no tendrá un equipo femenino en el que pueda continuar su trayectoria. Teagan encontrará entonces una posibilidad en el conjunto masculino.

Como timonel, no ocupará simplemente un lugar dentro de la embarcación. Su función será dirigir y coordinar a la tripulación. Tendrá que transmitir instrucciones, mantener la concentración del grupo y tomar decisiones durante la competición.

El elenco principal de La timonel

  • Miku Martineau
  • Sam Braun
  • Kyle Clark
  • Jessica Paré
  • Thomas Cadrot
  • Connor Paton
  • Jude Wilson
  • Olga Petsa
  • Sage Linder
  • Riley Davis

¿Cuántos episodios tiene la serie La timonel en Netflix?

La nueva producción juvenil llegó a Netflix el 10 de septiembre con una primera temporada compuesta por ocho episodios.

La ficción fue creada por Vivian Lin, quien además ejercerá como showrunner. Su propuesta combinará deporte, instituto, relaciones familiares y romance adolescente alrededor de una protagonista que verá cómo su vida cambia de manera inesperada.

La producción también buscará mostrar el proceso de adaptación de una adolescente que tendrá que reconstruir su identidad después de perder el entorno en el que había crecido. El deporte será una vía para recuperar parte de aquello que dejó atrás, pero también se convertirá en una nueva fuente de conflictos.

¿Cuándo se estrena La timonel en Netflix?

La timonel estará disponible en Netflix desde el 10 de septiembre y sus ocho episodios llegarán desde el primer día.

La ficción apostará por una fórmula reconocible dentro de las series juveniles, pero cambiará el escenario habitual al trasladar buena parte de sus conflictos al mundo del remo.

La elección tendrá una consecuencia importante para la trama. A diferencia de otros deportes colectivos, la embarcación dependerá de la coordinación entre todos sus integrantes. Y Teagan estará precisamente en el lugar desde el que deberá dirigirlos.

Así, La timonel presentará a una adolescente que perderá el rumbo que había marcado para sí misma y que tendrá que aprender a encontrar otro en un lugar donde, al principio, nadie estará esperando que ella tome el control.

Tráiler oficial de La timonel en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrenó "La timonel", una serie breve de 8 episodios sobre una joven atleta.
  • Tras un escándalo familiar, la protagonista se une a un equipo masculino de remo como timonel.
  • La producción explora rivalidades, pasiones y la adaptación de la adolescente a nuevos desafíos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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