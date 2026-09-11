Nazarena Vélez y Santiago Caamaño: la intimidad de un amor de 7 años y una confesión que lo dice todo

Santiago también recordó que comenzaron su relación el 7 de enero de 2019 y explicó que desde aquel momento construyeron un vínculo en el que estar juntos se volvió algo completamente natural.

“Desde que nos pusimos de novios no nos separamos nunca más. Ya nos fuimos a vivir juntos”, recordó. Incluso, dejó en claro que disfruta acompañarla en cada uno de sus proyectos: “Si no tengo que trabajar, la acompaño hasta el fin del mundo. No tengo problema”.

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Nazarena Vélez y Santiago Caamaño contaron cómo manejan sus diferencias

Compartir una relación y, al mismo tiempo, trabajar sobre un escenario podría generar algunos cortocircuitos. Y tanto Nazarena como Santiago reconocieron que las diferencias existen.

Sin embargo, explicaron que el amor y el respeto que construyeron durante estos años terminan siendo fundamentales a la hora de atravesar cualquier discusión, incluso aquellas vinculadas estrictamente con cuestiones laborales.

“Como nos amamos y nos respetamos tanto, siempre hay, como con cualquier otro compañero, alguna chispa, pero con el plus de que nos amamos”, reflexionaron sobre la convivencia profesional.

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Para la pareja existe una regla que está por encima de cualquier diferencia que pueda surgir durante una función o un ensayo: preservar el vínculo que construyeron fuera del escenario.

“Para nosotros nuestra base es nuestra relación. Cuando nos decimos algo que no me gusta de él o él me dice lo mismo a mí, lo decimos desde el amor y desde el respeto. Entonces te podés decir todo”, explicaron.

Así, después de más de siete años juntos, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño disfrutan de una etapa especial en la que el amor y el trabajo se cruzan cada noche sobre el escenario de “Un cambio inesperado”, en el Teatro Picadilly de la calle Corrientes.