Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 8 × 8 - (60 - 7) + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 8 × 8 - (60 - 7) + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53
La expresión queda así: 99 + 8 × 8 - 53 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 99 + 64 - 53 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
99 + 64 = 163 |
163 - 53 = 110 |
110 + 36 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve: ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y practicar una regla básica que cambia por completo el resultado de la cuenta.