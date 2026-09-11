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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 8 × 8 - (60 - 7) + 36.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico para resolver sin perder los signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53

La expresión queda así: 99 + 8 × 8 - 53 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 99 + 64 - 53 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 64 = 163 |

163 - 53 = 110 |

110 + 36 = (?)

Resultado final: 146

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve: ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y practicar una regla básica que cambia por completo el resultado de la cuenta.

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