Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

11 × 9 = 99 | 60 - 7 = 53

La expresión queda así: 99 + 8 × 8 - 53 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 99 + 64 - 53 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 64 = 163 |

163 - 53 = 110 |

110 + 36 = (?)

Resultado final: 146

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve: ayuda a reforzar la atención, ordenar el razonamiento y practicar una regla básica que cambia por completo el resultado de la cuenta.