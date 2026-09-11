Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 18 × 7 + 21 + 13 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 7 = 126

La expresión queda así: 126 + 21 + 13 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

126 + 21 = 147 |

147 + 13 = 160 |

160 - 21 = 139 |

139 + 35 = (?)

Resultado final: 174

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego funciona como una pausa entretenida: obliga a observar, ordenar la información y entrenar la agilidad mental con una cuenta breve pero precisa.