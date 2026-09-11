Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 7 + 21 + 13 - (10 + 11) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 7 + 21 + 13 - (10 + 11) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 18 × 7 + 21 + 13 - 21 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 7 = 126
La expresión queda así: 126 + 21 + 13 - 21 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
126 + 21 = 147 |
147 + 13 = 160 |
160 - 21 = 139 |
139 + 35 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego funciona como una pausa entretenida: obliga a observar, ordenar la información y entrenar la agilidad mental con una cuenta breve pero precisa.