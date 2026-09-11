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La firme respuesta de Axel tras la dura denuncia de su exvestuarista: "Estoy evaluando..."

El cantante Axel enfrentó el relato de Griselda, su exvestuarista, quien reclama una deuda económica por vestimentas y habló de una situación incómoda.

11 sept 2026, 08:50
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La firme respuesta de Axel tras la dura denuncia de su exvestuarista: Estoy evaluando...

La firme respuesta de Axel tras la dura denuncia de su exvestuarista: "Estoy evaluando..."

La firme respuesta de Axel tras la dura denuncia de su exvestuarista: Estoy evaluando...

La firme respuesta de Axel tras la dura denuncia de su exvestuarista: "Estoy evaluando..."

Griselda, exvestuarista de Axel, habló en una nota con LAM (América Tv) donde pidió por una deuda económica del artista para con ella en el tiempo que trabajaron juntos por vestimenta que no fue devuelta y también se refirió a una situación que la incomodó.

El cantante salió rápidamente al cruce de su versión y dejó en claro que nunca existió tal episodio y evalúa con sus abogados iniciar una contrademanda.

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"Hablé con Fernando Burlando (abogado de Axel) y me dice: 'Todos se aprovechan, una gran injusticia lo que le está pasando a Axel, realmente no lo merece'", indicó Pilar Smith.

Luego, la periodista comentó cuál fue la respuesta de Axel sobre este tema: "Axel está muy triste porque a Grisela dice la conoce desde adolescente que conoce a su familia, pasó situaciones muy difíciles y la acompañó en todo momento", puso en contexto.

Y luego dio paso a la respuesta del artista ante el reclamo de su exvestuarista: "Trabajamos diez meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión", comenzó Axel.

La defensa de Axel tras el testimonio de su exvestuarista

En comunicación con Pilar Smith, Axel decidió enfrentar la versión de Griselda, su exvestuarista, negando cualquier tipo de situación incómoda y dejó en claro que evalúa iniciar una contrademanda.

"Hace aproximadamente un mes y medio recibo una carta documento, vamos a una mediación, y un reclamo que originalmente era de dos millones y pico termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado, eso lo niego categóricamente", explicó firme el cantante.

"Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación", aseguró sobre la versión de su exvestuarista sobre una supuesta situación incómoda que habría vivido.

En ese sentido, Axel remarcó que no quiere deberle nada a la gente que trabajó con él: "Si existe una deuda real la quiero pagar. Dije 'díganmente cuánto quedó pendiente y me ocupo yo personalmente y reconozcamos incluso el tiempo transcurrido'".

Pero aseguró que no abonará un monto mayor por esa suúesta situación contada por su ex vestuarista: "No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo. Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente. Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo", concluyó apenado por la situación.

     

 

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