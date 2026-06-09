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Tenso momento entre Brian Sarmiento y Santiago del Moro: la pregunta sobre sus hijas que lo incomodó

A minutos de abandonar Gran Hermano por segunda vez, Brian Sarmiento pasó por el stream La Cumbre y dejó al descubierto su incomodidad por una consulta de Santiago del Moro. Su respuesta, cargada de tensión, no pasó inadvertida.

9 jun 2026, 11:39
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La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano (Telefe) volvió a estar marcada por la polémica. Este lunes 8 de junio, el exfutbolista quedó eliminado por segunda vez del reality con un porcentaje contundente de votos en contra, despidiéndose de manera definitiva de la competencia. Sin embargo, lo que ocurrió después de abandonar la casa fue lo que terminó generando repercusión.

Como sucede habitualmente con los participantes eliminados, Brian pasó por el stream La Cumbre, conducido por Santiago del Moro. Allí protagonizó un intercambio cargado de tensión cuando el conductor decidió abordar uno de los temas más sensibles vinculados a su vida personal.

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La conversación comenzó cuando Del Moro le planteó que muchos espectadores habían cuestionado el cambio de actitud que mostró respecto de sus hijas tras regresar al juego mediante el repechaje. "Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera", le señaló el conductor sin rodeos.

Ante la observación, Sarmiento comenzó a mostrarse inquieto y explicó que, durante el período en el que estuvo fuera de la casa, intentó avanzar en cuestiones legales y logró retomar el contacto con dos de sus tres hijas. "Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas", sostuvo para justificar por qué el tema comenzó a tener mayor presencia en sus conversaciones dentro del programa.

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Sin embargo, la respuesta no terminó de convencer a Santiago del Moro, quien profundizó en el asunto desde una mirada personal. "¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó... Si soy vos, me tomo un avión y voy a resolver todo", expresó.

A medida que avanzaba el intercambio, la incomodidad de Brian se hacía cada vez más evidente. Intentando aclarar el motivo por el cual no había viajado, explicó: "Fue por un tema legal. Mi abogado me dijo que si iba, con la deuda que me reclaman allá, podía quedar detenido".

Pero el conductor volvió a remarcar que, desde afuera, la situación se percibía de otra manera. "No sé, eso lo tenés que resolver más allá del juego. Por acá se sentía forzado. En la primera estadía no habías hablado de ellas prácticamente y ahora las mencionabas todo el tiempo... te mostrabas vulnerable", le manifestó.

Cansado de tener que volver sobre la misma explicación, Sarmiento respondió con visible fastidio: "Te lo acabo de explicar. La primera vez entré sin haber podido hablar con ellas y la segunda vez, se me habilitó el fin de semana antes de entrar. Al ver que había tenido una buena recepción, se me movilizó todo, incluso lo hablé con el psicólogo".

Finalmente, Del Moro decidió cerrar el tema con una reflexión que puso punto final al tenso momento. "Es una pena que se pierdan todo este tiempo. Lo vas a tener que resolver en tu vida privada", concluyó el conductor, dando por terminado el tema que dejó a Brian Sarmiento visiblemente incómodo apenas minutos después de su eliminación definitiva del reality.

Brian Sarmiento - captura La Cumbre

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La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó nuevamente a su fin este lunes por la noche. Tras haber conseguido una segunda oportunidad en el reality gracias al repechaje, el ex futbolista no logró mantenerse en competencia y quedó fuera de juego luego del duelo telefónico frente a Zunino.

La definición se conoció durante la gala conducida por Santiago del Moro, quien fue el encargado de comunicar el resultado que determinó la salida de Brian de la casa más famosa del país. Antes de abandonar definitivamente el programa, el participante dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros, agradeciendo la experiencia vivida y dejando un mensaje de armonía para el grupo.

Mientras tanto, la eliminación no pasó inadvertida fuera del reality. Desde sus redes sociales, Danelik salió rápidamente a manifestar su apoyo a Brian y respondió a quienes cuestionaron su paso por el programa.

“Bueno quiero decirles que ahora si Brian está tranquilo, realmente es mejor que esté afuera, porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal, son muy antishow y moralistas de cartón”, escribió desde su cuenta de X.

danelik mensaje salida brian sarmiento gran hermano

Luego, la ex participante también aprovechó para agradecer a quienes acompañaron al ex jugador durante su estadía en la casa. “Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias! Gracias a todos los que lo apoyan”, expresó.

Cabe recordar que Danelik y Brian Sarmiento iniciaron una intensa historia de amor durante su convivencia en Gran Hermano. El vínculo continuó incluso cuando él se encontraba fuera del país, por lo que ahora ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse después de varias semanas alejados.

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