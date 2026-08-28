En medio de la crisis familiar de Tini Stoessel, sus amigas tuvieron un significativo gesto con ella

"Igual ninguno de ellos quiso hablar del tema. Intentamos contactarlos a todos pero nadie opina", explicó Méndez al referirse a las consultas realizadas para conocer qué había ocurrido con esos vínculos.

Sin embargo, mientras algunas relaciones se habrían enfriado, hay un grupo que continúa acompañando incondicionalmente a Tini. Se trata de sus amigas de toda la vida, quienes, según trascendió, permanecen cerca de la artista y estarían dispuestas a respaldarla en las decisiones que tome en medio de esta compleja situación familiar.

Entre ellas aparecen Carola Gil, considerada una de las amigas inseparables de la infancia de la cantante, Sofía Fernández y Lucas Lértora, quien sería desde ahora el encargado de manejar la carrera artística de Tini.

En las últimas horas, además, los tres dejaron de seguir en redes sociales tanto a Alejandro Stoessel como a Mariana Muzlera, la mamá de la cantante. El movimiento rápidamente despertó interrogantes y fue interpretado como una señal dentro de la fuerte interna familiar.

Por el momento, no se conoce si esta decisión respondió a un gesto de lealtad hacia Tini o si habría existido un pedido de la propia artista. Lo concreto es que el episodio vuelve a poner el foco sobre la magnitud de las diferencias entre la cantante y sus padres.

Como si todo esto fuera poco, Gustavo Méndez también contó otra determinación que Tini Stoessel habría tomado de cara al show que brindará en México el próximo 2 de septiembre en el marco del tour Futttura.

Según reveló el periodista, la artista decidió modificar el repertorio y retirar dos canciones particularmente significativas. Una de ellas es "Pa", tema dedicado a su padre, Alejandro Stoessel. La otra es "Ángel", canción en la que Tini hace referencia a Marcelo Tinelli por los conflictos laborales que mantuvo con su papá relacionados con los derechos de la recordada novela Patito Feo.

Así, mientras la familia continúa sin pronunciarse oficialmente sobre la situación, cada nuevo movimiento alrededor de Tini Stoessel vuelve a generar interrogantes sobre el verdadero alcance de la interna.

Cuándo y dónde romperá el silencio Tini Stoessel para referirse al escándalo con su padre

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a quedar en el centro de la escena y crece la expectativa por conocer la versión de la cantante. Tras las distintas versiones sobre su patrimonio y el cierre de la relación laboral entre ambos, todo indicaba que la artista rompería el silencio.

En las últimas horas se especuló con que Tini podía publicar una carta en sus redes, aunque finalmente habría cambiado de estrategia. Así lo contó Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV).

“Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”, explicó el periodista.

Además, Ventura reveló cuándo hablará: “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México”.

Desde el entorno de Alejandro, en tanto, niegan una pelea y sostienen que se trata de una reorganización patrimonial vinculada al próximo casamiento de la cantante. Un allegado afirmó en LAM que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que ambos continúan dialogando.