Netflix: Joaquín Furriel y Griselda Siciliani sorprenden con este thriller y es la película del momento.

Sin embargo, después de años de ausencia, un hallazgo inesperado lo enfrenta a la tentación de volver a mirar hacia atrás. ¿Qué ocurrió con los suyos? ¿Cómo siguieron adelante sin él? El dilema moral y emocional que atraviesa el personaje se convierte en el motor de un thriller cargado de tensión.

Elenco de "Descansar en paz" con Furriel y Siciliani

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

Descansar en paz Netflix 2

La apuesta de Netflix por el cine argentino

En los últimos años, Netflix reforzó su catálogo con producciones argentinas que lograron impacto global. Descansar en paz es parte de esa estrategia: una película con identidad local, pero con una narrativa universal que puede atrapar a públicos de cualquier país.

La presencia de nombres como Ricardo Darín y el Chino Darín en la producción también es un sello de garantía. Ambos vienen impulsando proyectos que combinan calidad artística con atractivo comercial, y este film no fue la excepción.

Descansar en paz Netflix 3

La dirección de Sebastián Borensztein

Sebastián Borensztein comenzó su carrera junto a su hermano Alejandro como co-guionista y director del programa de su padre, Tato Bores. Escribió y dirigió películas como La suerte está echada, Un cuento chino, Kóblic y La odisea de los giles.

Recibió dos veces el premio Goya de la Academia de Cine de España, el Premio Sur de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de la Argentina, el Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de la Academia Brasileña de Cine, dos veces el Premio Marco Aurelio del Festival Internacional de Cine de Roma, y en Alemania fue galardonado en dos oportunidades con el premio Rainer Werner Fassbinder. Recibió el premio Argentores de la Sociedad Argentina de Autores. En diciembre 2020 publicó El Ruso, su primera novela literaria.

Descansar en paz Netflix 4

Por qué ver la película "Descansar en paz"

El ritmo narrativo, la ambientación oscura y la tensión constante convierten a esta película en una experiencia ideal para quienes buscan suspenso, emoción y un guion sólido. Netflix la incluyó rápidamente en su listado de recomendados, y no tardó en volverse tendencia entre los suscriptores.

Las actuaciones de Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, más el pulso narrativo de Borensztein, convierten a Descansar en paz en una obra que no solo entretiene, sino que también deja preguntas abiertas.

Descansar en paz Netflix 5

Más allá del thriller, Descansar en paz toca temas profundamente humanos: la crisis económica, la desesperación, la capacidad de resiliencia y los vínculos que persisten incluso cuando el tiempo y la distancia parecen destruirlos.

La historia pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para escapar de nuestros problemas? Y, al mismo tiempo, ¿es posible empezar de nuevo sin mirar atrás?

Tráiler de "Descansar en paz" en Netflix