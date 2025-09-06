A24.com

Impactante choque del lujoso auto de Mauro Icardi en Turquía: las imágenes

Uno de los autos de Mauro Icardi en Turquía sufrió un fuerte accidente la noche del viernes. Las fotos de cómo quedó el rodado hablan por sí solas. ¿Cómo se encuentran el futbolista y la China Suárez?

6 sept 2025, 18:59
Uno de los autos de Mauro Icardi en Turquía se vio involucrado en un accidente de tránsito en cadena durante la noche del viernes en uno de los centros comerciales más concurridos de Estambul, sufriendo importantes daños. El vehículo era conducido por su chofer; ni el delantero del Galatasaray, ni la China Suárez -como tampoco sus hijos- se encontraban a bordo.

El incidente, reportado por el periodista Baris Agil de Bi Kanal TV, generó inmediata repercusión en la prensa turca debido a la imagen pública del futbolista. Las autoridades iniciaron rápidamente una investigación para determinar las responsabilidades del accidente.

Se vio involucrado en un choque múltiple frente a un centro comercial anoche. Se supo que el famoso futbolista no se encontraba en el vehículo en el momento del accidente”, comunicaron desde el canal turco a través de un informe de Baris.

Choque de Mauro Icardi 1

Las imágenes muestran que el frente del vehículo quedó gravemente dañado, con desperfectos en el capó, la parrilla, los faros delanteros, el paragolpes y otras partes.

De la noticia se hicieron eco todos los medios y periodistas de espectáculos de la Argentina, entre ellos Facundo Ventura, quien contó más información de cómo habría ocurrido el accidente: “Lo estaba yendo a buscar al entrenamiento. El vehículo quedó hecho torta, pero nadie sufrió ningún tipo de lesión”.

El auto de alta gama que se compró Wanda Nara y exhibió en sus redes sociales

Mientras Wanda Nara se prepara para el inicio de las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, la mediática continúa generando repercusión con sus excentricidades.

Aunque ya cuenta con varios autos para moverse por la ciudad, la camioneta alemana que utilizaba hasta hace poco parece haber quedado en el pasado. En las últimas horas, la ex de Mauro Icardi anunció la compra de un nuevo vehículo millonario, reafirmando así el lujo que caracteriza su estilo de vida. En paralelo, uno de los autos del futbolista fue protagonista de un choque y los daños son considerables.

La mediática utilizó sus Instagram Stories para mostrar su nuevo auto de alta gama, que se suma a su ya extensa colección. Se trata de un Lamborghini Urus negro, decorado con moños rosas en la cochera de su casa en el Chateau Libertador.

Como es habitual, la mediática convierte su vida en un verdadero espectáculo, y con estas publicaciones vuelve a demostrar su habilidad para destacar en los medios. Su faceta mediática le ha permitido construir un pequeño imperio, fruto de su esfuerzo y visión, que no pasa desapercibido.

En sus historias de Instagram, la ex de Icardi mostró su nuevo vehículo, cuyo valor, según portales especializados, se estima entre 241 mil y 273 mil dólares, superando los 300 millones de pesos argentinos.

Tras las imágenes en las que presentó su flamante auto, que combina la deportividad de los superdeportivos italianos con la practicidad de un SUV de lujo, Wanda compartió videos mostrando el volante con todos los accesorios del automóvil, mientras se escuchan los gritos de alegría de ella y de sus hijas.

"Mi juguete nuevo", escribió Wanda en uno de los videos, donde también se oye a Francesca Icardi pedir: "No uses la Mercedes ahora, usá ésta", y la mediática responde eufórica: "Voy a usar éste".

Cabe destacar que la versión 2025 del vehículo, adquirido por Wanda en Argentina —ya que en Italia posee otro modelo de la misma marca heredado de la división de bienes con el futbolista—, cuenta con un motor biturbo V8 de 4 litros. La variante Urus SE, además, incorpora un potente motor eléctrico que potencia aún más su rendimiento.

IG Wanda Nara y su Lamborghini

     

 

