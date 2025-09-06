En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Bonaerense
Elecciones
Elecciones 2025

Elecciones bonaerenses: qué se elige, quiénes están habilitados para votar y qué pasa si no me presento

Habrá 41.189 mesas en toda la Provincia para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros locales en las ocho secciones.

Elecciones bonaerenses: qué se elige

Elecciones bonaerenses: qué se elige, quiénes están habilitados para votar y qué pasa si no me presento. 

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas este domingo para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores, la mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Leé también La promesa de Milei y Caputo a empresarios y financistas norteamericanos antes de las elecciones
¿Qué trajeron Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo del viaje relámpago a Los Angeles, Estados Unidos? La promesa que le hicieron a empresarios e inversionistas. Foto Presidencia.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a 2 legisladores.

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

20250721101008_pba

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito. Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Habrá 41.189 mesas en toda la Provincia para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros locales.

También se votan 1.097 concejales para renovar la mitad de los Concejos Deliberantes, y se eligen 401 consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. En total, hay 2.717 cargos en juego, sumando titulares (1.567) y suplentes (1.150), según el conteo hecho por Infobae. Las boletas tendrán dos tramos: el de legisladores provinciales y el de concejales y consejeros escolares.

Este domingo, 14.376.592 bonaerenses - el 37% del padrón nacional - estarán habilitados para votar en una elección histórica por ser la primera vez que se hará en forma desdoblada de la nacional, y por su proyección nacional.

953703-elecciones-20bonaerenses
Este domingo, 14.376.592 bonaerenses - el 37% del padr&oacute;n nacional - estar&aacute;n habilitados para votar.&nbsp;

Este domingo, 14.376.592 bonaerenses - el 37% del padrón nacional - estarán habilitados para votar.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

  • Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.
  • Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido.
  • Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación.
  • Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.
padron-elecciones-paso
Padr&oacute;n electoral: d&oacute;nde voto el 7 de septiembre en Buenos Aires.

Padrón electoral: dónde voto el 7 de septiembre en Buenos Aires.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

  • DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”
  • DNI libreta celeste o libreta verde
  • Libreta cívica
  • Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bonaerense Elecciones Votar
Notas relacionadas
Elecciones en Buenos Aires: Milei se juega su poder y futuro político en el distrito más hostil
En la antesala a las elecciones bonaerenses, el dólar se mantuvo controlado por la intervención del Tesoro
Los datos más curiosos de la inédita elección bonaerense: qué pasa con los votos nulos, si faltan boletas o hay irregularidades

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar