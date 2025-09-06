Celeste Cid reveló un detalle íntimo de Santiago Korovsky tras más de un año de relación: "Es estimulante"

El costado estimulante de la relación se reflejó también, como decíamos, en su manera de compartir el día a día. “A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, resaltando ese ida y vuelta que reina entre ellos.

La actriz también fue consultada por el paso del tiempo a lo que alegó que “atravesé la crisis de los 40, me puse a pensar cómo va a ser mi vejez, es un momento desafiante porque a veces puede ser incómodo. Esas crisis cuestan atravesarlas”. Y, amplió: “el paso del tiempo, no sé si me angustia pero sí me convoca, porque hay una exigencia muy clara y entre nosotras mismas, hay que aceptar el paso del tiempo en el cuerpo y en un montón de lugares”.

Celeste Cid

De qué manera oficializó Santiago Korovsky su romance con Celeste Cid

A fines de enero del 2025, y después de varios idas y vueltas, Celeste Cid y Santiago Korovsky confirmaron oficialmente su relación.

Durante la celebración de sus 41 años, la actriz compartió en redes sociales mensajes de felicitación de amigos y colegas, siendo el de su reciente pareja el más destacado.

“Feliz cumple”, escribió en aquel momento el protagonista de División Palermo en una historia de Instagram, compartiendo una foto de la actriz rodeada de plantas. Además, publicó una imagen de sus sombras abrazadas y superpuso la portada de un libro ficticio titulado El segundo robo del siglo, haciendo una broma sobre su relación.

Celeste Cid

Celeste Cid

Celeste no tardó en sumarse al humor y respondió con otra referencia cinematográfica: “Señor y señora Smith”.