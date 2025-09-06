Celeste Cid reveló un detalle íntimo de Santiago Korovsky tras más de un año de relación: "Es estimulante"

Celeste Cid abrió parte de su intimidad al hablar de cómo vive su relación con Santiago Korovsky, a un año y ocho meses de comenzada, y de la dinámica que comparten día a día como pareja de actores.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Celeste Cid confesó detalles de su vínculo con Santiago Korovsky, compartiendo cómo es su día a día y la manera en que conviven dos almas creativas.
Celeste Cid abrió parte de su intimidad al hablar de cómo vive su relación con Santiago Korovsky, a un año y ocho meses de comenzada, y de la dinámica que comparten día a día como pareja de actores.
En diálogo con Catalina Dlugi en Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz se mostró muy contenta de tener a Korovsky a su lado y destacó la conexión que mantienen, basada en valores compartidos y afinidad en su forma de ver la vida y el trabajo. Además, contó que disfrutan de los pequeños momentos cotidianos y de apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, lo que fortalece aún más su vínculo.
"Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, lo llenó de elogios Celeste. Además, lo calificó como “un artista” y sumó que su costado caótico también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.
En la entrevista surgió, además, la posibilidad de compartir el nuevo proyecto que tiene pensado llevar adelante Celeste, como protagonista, guionista y productora: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Ambas valoraron esa chance: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, propuso la conductora, y Cid devolvió: “Sí, qué intensidad”.
El costado estimulante de la relación se reflejó también, como decíamos, en su manera de compartir el día a día. “A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, resaltando ese ida y vuelta que reina entre ellos.
La actriz también fue consultada por el paso del tiempo a lo que alegó que “atravesé la crisis de los 40, me puse a pensar cómo va a ser mi vejez, es un momento desafiante porque a veces puede ser incómodo. Esas crisis cuestan atravesarlas”. Y, amplió: “el paso del tiempo, no sé si me angustia pero sí me convoca, porque hay una exigencia muy clara y entre nosotras mismas, hay que aceptar el paso del tiempo en el cuerpo y en un montón de lugares”.
A fines de enero del 2025, y después de varios idas y vueltas, Celeste Cid y Santiago Korovsky confirmaron oficialmente su relación.
Durante la celebración de sus 41 años, la actriz compartió en redes sociales mensajes de felicitación de amigos y colegas, siendo el de su reciente pareja el más destacado.
“Feliz cumple”, escribió en aquel momento el protagonista de División Palermo en una historia de Instagram, compartiendo una foto de la actriz rodeada de plantas. Además, publicó una imagen de sus sombras abrazadas y superpuso la portada de un libro ficticio titulado El segundo robo del siglo, haciendo una broma sobre su relación.
Celeste no tardó en sumarse al humor y respondió con otra referencia cinematográfica: “Señor y señora Smith”.