Cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp: el sencillo truco que casi nadie nota.

Persona con su celular

Señales evidentes de que podrías estar bloqueado

Aunque WhatsApp no muestre una notificación oficial, hay pistas que cualquier usuario puede detectar:

La foto de perfil desaparece : si antes veías una imagen y ahora solo aparece un ícono genérico, es una señal clara.

: si antes veías una imagen y ahora solo aparece un ícono genérico, es una señal clara. El estado y la última conexión dejan de mostrarse : tampoco verás frases personalizadas ni horarios recientes de actividad.

: tampoco verás frases personalizadas ni horarios recientes de actividad. Los mensajes no entregan confirmación : los enviás, pero se queda siempre un solo tilde gris. Nunca aparece el doble tilde azul ni el doble tilde gris.

: los enviás, pero se queda siempre un solo tilde gris. Nunca aparece el doble tilde azul ni el doble tilde gris. Las llamadas no se completan: cuando intentás comunicarte, la llamada no logra conectarse.

Estas señales son comunes, pero por sí solas no constituyen una prueba definitiva, ya que pueden deberse a problemas de configuración de privacidad o falta de conexión a internet.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

El truco de la lista de difusión en WhatsApp

Una manera ingeniosa de comprobarlo consiste en utilizar la lista de difusión, una función que pocas personas aprovechan. El paso a paso es sencillo:

Abrir WhatsApp y entrar al menú de configuración.

Crear una nueva lista de difusión.

Añadir a la persona que sospechás que te bloqueó.

Enviar un mensaje de prueba.

Si ese mensaje aparece como “Enviado”, significa que el contacto aún recibe tus mensajes y no te bloqueó. En cambio, si no figura ningún estado, lo más probable es que hayas quedado fuera de su lista de contactos por un bloqueo.

Intentar añadir al contacto en un grupo de WhatsApp

Otra prueba bastante confiable es crear un grupo nuevo e intentar incluir a la persona en cuestión. Si la aplicación muestra un aviso indicando que no ponés añadirla, es una señal contundente de que el usuario bloqueó la comunicación. Esta función actúa como filtro, ya que WhatsApp impide que alguien bloqueado pueda compartir un grupo con la persona que lo bloqueó.

Persona con el celular

Por qué WhatsApp no avisa directamente del bloqueo

Meta diseñó esta herramienta con una lógica clara: proteger la privacidad y evitar conflictos abiertos entre los usuarios. Un aviso explícito de bloqueo podría provocar discusiones, acosos o intentos insistentes de retomar el contacto. Por eso, la aplicación solo permite que cada persona deduzca la situación a partir de pistas, sin ofrecer un mensaje oficial.

En este sentido, la compañía se coloca del lado de quien decide bloquear, respetando su decisión de cortar la comunicación sin necesidad de dar explicaciones.