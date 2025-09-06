En vivo Radio La Red
Cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp: el sencillo truco que casi nadie nota

Aprendé el truco más confiable sobre cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp sin aplicaciones externas ni programas dudosos.

Redacción A24
WhatsApp se consolidó como la aplicación de mensajería instantánea más popular. Su facilidad de uso, la gratuidad y la posibilidad de enviar mensajes, fotos, audios y videollamadas la convirtieron en una herramienta indispensable de comunicación. Sin embargo, esa misma practicidad también genera situaciones incómodas, como el momento en que alguien decide cortar todo contacto y activar la opción de bloqueo. En ese escenario, surge la gran duda: ¿Cómo saber quién te bloqueó en WhatsApp?.

La aplicación propiedad de Meta nunca ofreció una herramienta oficial que confirme si un contacto bloqueó a otro. Esto responde a la necesidad de resguardar la privacidad y evitar enfrentamientos directos entre usuarios. Pero existen señales visibles y métodos indirectos que permiten descubrirlo con bastante certeza. Aunque no sean 100% infalibles, resultan útiles para aclarar la situación.

Qué significa realmente un bloqueo en WhatsApp

El bloqueo no es lo mismo que eliminar un contacto. Cuando un usuario activa esta función, la aplicación restringe de inmediato varias interacciones. La persona bloqueada deja de tener acceso a la foto de perfil, a la información de conexión, al estado y, por supuesto, no logra enviar mensajes que lleguen a destino.

En términos prácticos, se trata de una barrera total: no hay llamadas, no hay chats visibles en tiempo real ni posibilidad de añadir al contacto en grupos nuevos. Es una forma drástica de romper la comunicación dentro de la plataforma.

Persona con su celular

Señales evidentes de que podrías estar bloqueado

Aunque WhatsApp no muestre una notificación oficial, hay pistas que cualquier usuario puede detectar:

  • La foto de perfil desaparece: si antes veías una imagen y ahora solo aparece un ícono genérico, es una señal clara.
  • El estado y la última conexión dejan de mostrarse: tampoco verás frases personalizadas ni horarios recientes de actividad.
  • Los mensajes no entregan confirmación: los enviás, pero se queda siempre un solo tilde gris. Nunca aparece el doble tilde azul ni el doble tilde gris.
  • Las llamadas no se completan: cuando intentás comunicarte, la llamada no logra conectarse.

Estas señales son comunes, pero por sí solas no constituyen una prueba definitiva, ya que pueden deberse a problemas de configuración de privacidad o falta de conexión a internet.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

El truco de la lista de difusión en WhatsApp

Una manera ingeniosa de comprobarlo consiste en utilizar la lista de difusión, una función que pocas personas aprovechan. El paso a paso es sencillo:

  • Abrir WhatsApp y entrar al menú de configuración.
  • Crear una nueva lista de difusión.
  • Añadir a la persona que sospechás que te bloqueó.
  • Enviar un mensaje de prueba.

Si ese mensaje aparece como “Enviado”, significa que el contacto aún recibe tus mensajes y no te bloqueó. En cambio, si no figura ningún estado, lo más probable es que hayas quedado fuera de su lista de contactos por un bloqueo.

Intentar añadir al contacto en un grupo de WhatsApp

Otra prueba bastante confiable es crear un grupo nuevo e intentar incluir a la persona en cuestión. Si la aplicación muestra un aviso indicando que no ponés añadirla, es una señal contundente de que el usuario bloqueó la comunicación. Esta función actúa como filtro, ya que WhatsApp impide que alguien bloqueado pueda compartir un grupo con la persona que lo bloqueó.

Persona con el celular

Por qué WhatsApp no avisa directamente del bloqueo

Meta diseñó esta herramienta con una lógica clara: proteger la privacidad y evitar conflictos abiertos entre los usuarios. Un aviso explícito de bloqueo podría provocar discusiones, acosos o intentos insistentes de retomar el contacto. Por eso, la aplicación solo permite que cada persona deduzca la situación a partir de pistas, sin ofrecer un mensaje oficial.

En este sentido, la compañía se coloca del lado de quien decide bloquear, respetando su decisión de cortar la comunicación sin necesidad de dar explicaciones.

