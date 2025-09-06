Impactante video en San Bernardo: un conductor chocó contra un surtidor de una estación de servicio. 

Embed

El dueño de la estación increpó al conductor

En medio del caos, el dueño de la estación de servicio llegó al lugar y discutió con el conductor de la camioneta. En un video difundido por A24, se escucha cómo lo increpa con la frase: “te voy a matar”, mientras otras personas intentan calmarlo.

Otro accidente en una estación de servicio en Entre Ríos

Este hecho se suma a otro accidente registrado el pasado 22 de julio en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), cuando un Volkswagen Passat estacionado cerca de los surtidores se prendió fuego de manera repentina.

El incendio se originó cuando empleados intentaban retirar un combustible incorrecto cargado por error. Un chispazo fue suficiente para que el auto quedara envuelto en llamas. Afortunadamente, los trabajadores reaccionaron rápido y extinguieron el fuego antes de que se expandiera.

Según informó la Policía de Entre Ríos, no hubo personas heridas, aunque la situación generó gran preocupación por el riesgo de explosión.