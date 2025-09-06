En vivo Radio La Red
Accidente

Impactante video en San Bernardo: un conductor chocó contra un surtidor de una estación de servicio

El conductor, que habría estado ebrio, perdió el control de la camioneta e impactó de lleno sin apretar los frenos. Los playeros cortaron los suministros de combustible para que no se complique la situación.

Un impactante accidente ocurrió en la madrugada de este sábado en San Bernardo, partido de La Costa. Un conductor paraguayo, que manejaba acompañado por dos personas en una camioneta Ford Ranger roja, perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra el surtidor de una estación de servicio.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, en la intersección de avenida Tucumán y Strobel. Según informó A24, el conductor manejaba en estado de ebriedad, aunque no trascendió el resultado exacto del test de alcoholemia.

Pese a la violencia del choque, no hubo heridos ni víctimas fatales. Los daños fueron únicamente materiales, tanto en la camioneta como en la estación.

De inmediato, el personal del lugar cortó el suministro de combustible para evitar un posible incendio. Además, trabajaron en la zona Bomberos Voluntarios de San Bernardo, Defensa Civil, ambulancias municipales, Protección Comunitaria y la Policía. El operativo se enfocó en asegurar el área y limpiar los escombros.

El dueño de la estación increpó al conductor

En medio del caos, el dueño de la estación de servicio llegó al lugar y discutió con el conductor de la camioneta. En un video difundido por A24, se escucha cómo lo increpa con la frase: “te voy a matar”, mientras otras personas intentan calmarlo.

Otro accidente en una estación de servicio en Entre Ríos

Este hecho se suma a otro accidente registrado el pasado 22 de julio en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), cuando un Volkswagen Passat estacionado cerca de los surtidores se prendió fuego de manera repentina.

Este hecho se suma a otro accidente registrado el pasado 22 de julio en Concepción del Uruguay.

El incendio se originó cuando empleados intentaban retirar un combustible incorrecto cargado por error. Un chispazo fue suficiente para que el auto quedara envuelto en llamas. Afortunadamente, los trabajadores reaccionaron rápido y extinguieron el fuego antes de que se expandiera.

Según informó la Policía de Entre Ríos, no hubo personas heridas, aunque la situación generó gran preocupación por el riesgo de explosión.

