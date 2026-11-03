Dos helicópteros chocaron frente a turistas en el Everest: un muerto y varios heridos

La colisión ocurrió ante la mirada de personas que se encontraban en las inmediaciones del helipuerto. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos de tensión y a varios testigos que corrieron para alejarse del lugar.

Cómo fue el choque de los dos helicópteros cerca del Everest

Uno de los aparatos transportaba turistas que habían sido evacuados de la zona montañosa, mientras que el segundo realizaba un vuelo de carga. El helicóptero de Fishtail Air trasladaba pasajeros, entre ellos dos ciudadanos extranjeros. Por su parte, la aeronave de Dynasty Air llevaba mercadería y no transportaba turistas.

Durante la aproximación al helipuerto de Pheriche, ambos aparatos coincidieron en la zona de aterrizaje y se produjo la colisión. El impacto provocó que las aeronaves terminaran sobre el terreno nevado, mientras las personas que estaban cerca intentaban ponerse a resguardo.

Por el momento, las autoridades no determinaron si el accidente se produjo por un error de coordinación, una maniobra incorrecta o alguna otra circunstancia vinculada con las operaciones de vuelo.

Quién era el turista que murió en el accidente

Las autoridades de Nepal confirmaron que la víctima fatal era un turista de nacionalidad india, de 47 años, que viajaba en uno de los helicópteros. El hombre murió como consecuencia de las lesiones sufridas durante la colisión.

Entre los heridos se encuentra un turista de Nueva Zelanda, que fue rescatado y trasladado para recibir atención médica en Katmandú, la capital de Nepal. También resultó lesionado al menos uno de los pilotos, de nacionalidad nepalí, quien recibió asistencia médica en la zona.

Las posibles causas del accidente en el Everest

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante las maniobras de aterrizaje de los dos helicópteros. Hasta el momento, no existe una causa oficialmente confirmada. Entre los aspectos que deberán analizarse figuran la coordinación de las aproximaciones, las condiciones meteorológicas, la visibilidad y las maniobras realizadas por los pilotos.

El accidente ocurrió después de varios días de intensas nevadas en la región del Himalaya. Las precipitaciones habían complicado los desplazamientos de excursionistas y montañistas, aunque las condiciones mejoraron durante el domingo y permitieron reanudar numerosas actividades.

No hay evidencia confirmada de que el clima haya provocado la colisión.

Por qué los helicópteros son fundamentales en el monte Everest

La zona donde ocurrió el accidente es una de las rutas turísticas más transitadas de Nepal durante la temporada de senderismo. Pheriche se encuentra a unos 4.200 metros de altitud, sobre el recorrido que conecta Lukla con el campamento base del Everest, situado aproximadamente a 5.300 metros.

El trayecto puede demandar hasta dos semanas a pie, dependiendo de las condiciones del terreno y de la aclimatación de los excursionistas.

Debido a la ausencia de carreteras en gran parte de la región, los helicópteros cumplen un papel esencial en los rescates de personas afectadas por el mal de altura, lesiones o agotamiento extremo.

También se utilizan para transportar alimentos, equipamiento y otros suministros hacia las localidades ubicadas en las zonas más elevadas.