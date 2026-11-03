Guillermo Coppola reveló la millonaria cifra que rechazó para alquilar su balcón por la visita de Papa León XIV

"Me han ofrecido alquilarlo, muchos medios importantes de los nuestros pero si se lo doy a uno quedo mal con el otro", reconoció Guillermo Coppola.

Pero aseguró que optó por presenciar el acto del Papa León XIV junto a sus seres queridos: "Estamos con esa expectativa y alegría de recibir al Papa después de 40 años. Una picadita, vermucito, tranquilo, reunión familiar. Nos emociona a toda la familia y a todos. Yo voy a vivir muchos años pero uno no sabe cuándo se va a dar una situación similiar", comentó.

Cuál fue la importante oferta que rechazó Guillermo Coppola para alquilar su balcón

Guillermo Coppola confió que medios extranjeros intentaron alquilar el balcón de su departamento para la cobertura de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

“Vinieron medios internacionales. Primero vino el de Dubai y me hizo una oferta, algún verde ahí, nada para tirar manteca al techo", dijo el empresario.

Y el periodista Lucas Morando la consultó por la cifra: "¿Más de 8 mil dólares?". Coppola ahí indicó entre risas que se trata de un número mayor sin precisar de manera exacta el monto: "Sí, sí. Pero se encontró con ¡el representante! Y le dije ‘Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta, la pasamos bárbaro y tomamos un vinito’“.

Guillermo argumentó que priorizó pasar ese irretible momento con sus afectos y olvidarse de lo económico: “Decidí no alquilarlo porque digo: su Santidad, haces negocio con un balcón donde puede disfrutar la familia y amigos. Rechacé la oferta de plano, no viene nadie”, explicó.

Sin embargo, reconoció que cuando se dio la exhibición del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto ahí sí accedió a alquilar su balcón. "Cuando fue lo de Colapinto ahí sí hice un arreglo y saqué un dinero importante", finalizó.