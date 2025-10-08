En vivo Radio La Red
Netflix
José Coronado
STREAMING

Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película más vista en el mundo

La película que une a José Coronado y Ester Expósito causa furor en Netflix con una historia que va más allá del drama familiar y sacude las emociones del espectador.

Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

José Coronado y Ester Expósito arrasan en Netflix con un thriller que va más allá del entretenimiento. La plataforma recuperó una película de 2019 que, pese a los años, sigue despertando debates profundos sobre la justicia, la ética y los límites del dolor humano. Bajo la dirección de Miguel Ángel Vivas, esta obra española se impone como una de las más comentadas del momento.

En apenas 103 minutos, el espectador se sumerge en una trama donde la aparente calma de una familia se desmorona por completo tras un hecho violento. El relato no solo ofrece tensión cinematográfica, sino que propone una reflexión sobre las consecuencias de la desesperación y la pérdida de fe en las instituciones.

De qué trata "Tu hijo" en Netflix

Netflix volvió a incluir en su catálogo Tu hijo, una película que se estrenó originalmente en 2019, pero que en 2025 ha logrado una segunda vida gracias al poder del streaming. Desde su regreso, José Coronado y Ester Expósito se lucen, liderando las listas de lo más visto en España y Latinoamérica.

Tu hijo Netflix 1

Según la sinopsis oficial de la plataforma: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

La trama, dirigida con precisión por Miguel Ángel Vivas, presenta un conflicto universal: ¿qué harías si la justicia no actuara y nadie pagara por el daño a tu hijo? Este interrogante atraviesa toda la historia y se convierte en el motor emocional de un drama que toca fibras sensibles.

El film rompe con el molde del clásico thriller de venganza. Aquí no hay héroes ni villanos claros, sino seres humanos movidos por el dolor, la impotencia y el deseo de justicia personal. Esa ambigüedad moral es la que le da fuerza a la narrativa y convierte a Tu hijo en una experiencia que trasciende lo cinematográfico.

Tu hijo Netflix 2.jpg

José Coronado brilla en Netflix con esta película

El protagonista de esta historia es Jaime Jiménez, interpretado por José Coronado, un cirujano de renombre que lleva una vida tranquila junto a su familia. Todo cambia cuando su hijo Marcos sufre una brutal agresión al salir de una discoteca. El joven queda en coma, y la policía, incapaz de encontrar a los responsables, deja la investigación en un callejón sin salida.

A partir de ese momento, el personaje de Coronado se enfrenta a su propio derrumbe emocional. La impotencia lo consume, la rabia se mezcla con la tristeza y el silencio institucional lo empuja a actuar por su cuenta. La cámara de Vivas sigue de cerca cada transformación del protagonista, revelando un retrato crudo de un hombre que cruza la línea entre la justicia y la venganza.

Tu hijo Netflix 3

Ester Expósito brilla en Netflix con "Tu hijo"

En medio del caos emocional que vive la familia Jiménez, Ester Expósito aporta una interpretación medida, sensible y profundamente humana. Su papel, lejos de ser secundario, funciona como contrapeso de la tensión que domina la historia. La actriz representa a una generación que intenta comprender el dolor sin perder la empatía, y su actuación se ha convertido en uno de los aspectos más elogiados del film.

Desde su irrupción en el mundo del streaming con series como Élite, Expósito demostró una madurez actoral que trasciende los papeles juveniles. En Tu hijo, despliega un registro más introspectivo y emocional, revelando una versatilidad que la posiciona como una de las intérpretes más prometedoras de su generación.

Tu hijo Netflix 4.jpg

El elenco con José Coronado y Ester Expósito

  • José Coronado
  • Ana Wagener
  • Asia Ortega
  • Pol Monen
  • Ester Expósito

Por qué José Coronado y Ester Expósito arrasan en Netflix

En una era donde abundan los contenidos rápidos y las producciones de consumo inmediato, Tu hijo se impone por su profundidad. Es una película que exige detenerse, mirar y sentir.

Tu hijo Netflix 4

José Coronado y Ester Expósito arrasan en Netflix no solo por su talento actoral, sino porque ambos encarnan una historia que desafía la comodidad del espectador. No es una cinta para pasar el rato: es una experiencia emocional que deja huella.

Para quienes buscan algo más que simple entretenimiento, Tu hijo representa una oportunidad para redescubrir el cine español desde una mirada madura y provocadora.

Tráiler de la película "Tu hijo" en Netflix

Embed

