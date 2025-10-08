Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película más vista en el mundo

La trama, dirigida con precisión por Miguel Ángel Vivas, presenta un conflicto universal: ¿qué harías si la justicia no actuara y nadie pagara por el daño a tu hijo? Este interrogante atraviesa toda la historia y se convierte en el motor emocional de un drama que toca fibras sensibles.

El film rompe con el molde del clásico thriller de venganza. Aquí no hay héroes ni villanos claros, sino seres humanos movidos por el dolor, la impotencia y el deseo de justicia personal. Esa ambigüedad moral es la que le da fuerza a la narrativa y convierte a Tu hijo en una experiencia que trasciende lo cinematográfico.

Tu hijo Netflix 2.jpg

José Coronado brilla en Netflix con esta película

El protagonista de esta historia es Jaime Jiménez, interpretado por José Coronado, un cirujano de renombre que lleva una vida tranquila junto a su familia. Todo cambia cuando su hijo Marcos sufre una brutal agresión al salir de una discoteca. El joven queda en coma, y la policía, incapaz de encontrar a los responsables, deja la investigación en un callejón sin salida.

A partir de ese momento, el personaje de Coronado se enfrenta a su propio derrumbe emocional. La impotencia lo consume, la rabia se mezcla con la tristeza y el silencio institucional lo empuja a actuar por su cuenta. La cámara de Vivas sigue de cerca cada transformación del protagonista, revelando un retrato crudo de un hombre que cruza la línea entre la justicia y la venganza.

Tu hijo Netflix 3

Ester Expósito brilla en Netflix con "Tu hijo"

En medio del caos emocional que vive la familia Jiménez, Ester Expósito aporta una interpretación medida, sensible y profundamente humana. Su papel, lejos de ser secundario, funciona como contrapeso de la tensión que domina la historia. La actriz representa a una generación que intenta comprender el dolor sin perder la empatía, y su actuación se ha convertido en uno de los aspectos más elogiados del film.

Desde su irrupción en el mundo del streaming con series como Élite, Expósito demostró una madurez actoral que trasciende los papeles juveniles. En Tu hijo, despliega un registro más introspectivo y emocional, revelando una versatilidad que la posiciona como una de las intérpretes más prometedoras de su generación.

Tu hijo Netflix 4.jpg

El elenco con José Coronado y Ester Expósito

José Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

Por qué José Coronado y Ester Expósito arrasan en Netflix

En una era donde abundan los contenidos rápidos y las producciones de consumo inmediato, Tu hijo se impone por su profundidad. Es una película que exige detenerse, mirar y sentir.

Tu hijo Netflix 4

José Coronado y Ester Expósito arrasan en Netflix no solo por su talento actoral, sino porque ambos encarnan una historia que desafía la comodidad del espectador. No es una cinta para pasar el rato: es una experiencia emocional que deja huella.

Para quienes buscan algo más que simple entretenimiento, Tu hijo representa una oportunidad para redescubrir el cine español desde una mirada madura y provocadora.

Tráiler de la película "Tu hijo" en Netflix