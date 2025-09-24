Si te gustó Legado en Netflix con José Coronado, esta serie corta es la más recomendada

Monarca Netflix 1

Las comparaciones entre Monarca y Legado

Si en Legado el poder se construye alrededor de los medios de comunicación, en Monarca todo gira en torno al tequila, símbolo de la tradición mexicana pero también de una industria millonaria. Ese cambio de contexto no altera lo esencial: el negocio es solo la excusa para mostrar cómo los vínculos de sangre se desgarran cuando entran en juego el dinero y el poder.

La serie mexicana recurre a elementos clásicos del melodrama: secretos guardados durante años, rivalidades imposibles de conciliar y un crimen que funciona como catalizador. Sin embargo, su tono la acerca más al thriller, con un ritmo ágil que mantiene la tensión en cada episodio.

Monarca Netflix 2

Mientras en Legado el patriarca interpretado por José Coronado trataba de contener la corrupción de sus herederos, en Monarca es Sofía Carranza quien asume ese rol de equilibrio. Regresa acompañada de su esposo Ignacio (Alejandro de la Madrid) para mediar entre los primos y hallar la verdad.

La presencia de Sofía aporta cordura en medio del caos, pero también la expone a revelaciones dolorosas: descubrir que la sangre que corre en sus venas podría estar directamente ligada a la traición y al crimen. Ese dilema personal es lo que hace que Monarca se sostenga más allá del misterio inicial.

Monarca Netflix 3

Cuántas temporadas tiene la serie Monarca

A diferencia de Legado, que se desarrolló en una sola temporada de ocho episodios, Monarca extendió su historia durante dos temporadas. La primera contó con diez capítulos y la segunda con ocho. Esto permitió explorar con mayor detalle la psicología de los personajes y las consecuencias de cada decisión.

La duración más amplia ofrece al espectador un recorrido profundo por las estrategias de los Carranza para sostener el negocio familiar, mientras se enfrentan a la constante amenaza de que las pugnas internas terminen por hundirlo todo.

Monarca Netflix 4

El respaldo de Salma Hayek para Monarca

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Monarca es su producción. Detrás del proyecto estuvo Salma Hayek, quien apostó por la historia al considerar que reflejaba, con crudeza y realismo, las tensiones de la élite empresarial mexicana. Su nombre fue una garantía de calidad, aunque la serie no recibió en su estreno la misma atención internacional que otras ficciones de Netflix.

Hoy, con el éxito de Legado en España, Monarca se revaloriza y encuentra nueva audiencia entre quienes buscan títulos con la misma esencia de dramas familiares y luchas de poder.

Salma Hayek.jpg

Por qué ver Monarca, si te gustó Legado

Más allá de las comparaciones, lo interesante es cómo ambas ficciones reflejan problemáticas que, aunque situadas en contextos distintos, resultan universales: la lucha por el poder en el seno de la familia, la fragilidad de los negocios heredados y la facilidad con la que la ambición destruye los vínculos más íntimos.

Al final, tanto Legado como Monarca muestran que detrás de los imperios familiares no solo hay dinero, sino también rencores, traiciones y heridas imposibles de cerrar.