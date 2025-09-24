En vivo Radio La Red
Netflix
José Coronado
SERIES

Si te gustó Legado en Netflix con José Coronado, esta serie corta es la más recomendada

Esta serie de Netflix guarda un gran parecido con Legado, el éxito protagonizado por José Coronado que sorprende por sus giros familiares.

Redacción A24
Redacción A24
Si te gustó Legado en Netflix con José Coronado

Si te gustó Legado en Netflix con José Coronado, esta serie corta es la más recomendada.

La serie Monarca de Netflix es uno de esos títulos que, en su momento, no tuvo el ruido mediático de otras producciones, pero que hoy gana relevancia gracias a sus similitudes con Legado, la ficción protagonizada por José Coronado en 2025. Ambas giran en torno a lo mismo: un patriarca poderoso, una familia marcada por la ambición y un negocio al borde del colapso.

Leé también Netflix estrenó la nueva serie de los creadores de La casa de papel y ya es la más vista en el mundo
Netflix estrenó la nueva serie de los creadores de La casa de papel y ya es la más vista en el mundo. (Foto: archivo)

El estreno de Legado colocó de nuevo a Coronado en un rol que ya había explorado en Gigantes, Vivir sin permiso y Entrevías. En esta ocasión interpretó a un magnate de la comunicación que se vio obligado a dejar las riendas de su empresa por motivos de salud, mientras sus hijos corrompían el legado familiar. La crítica llegó a describirla como una versión española de Succession. Pero para quienes ya habían visto Monarca, la comparación surgió casi de inmediato.

De qué trata Monarca en Netflix

En Monarca, la historia arranca con la sospechosa muerte de Augusto Carranza, patriarca de un imperio tequilero. Su hija Sofía (Fernanda Castillo) regresa a México con un objetivo claro: descubrir quién asesinó a su padre y evitar que el negocio se hunda en medio de las luchas de poder.

Lo que parecía un simple reencuentro familiar pronto se convierte en una batalla encarnizada entre hermanos: Ana María (Irene Azuela), Andrés (Osvaldo Benavides) y Joaquín (Juan Manuel Bernal). Cada uno de ellos tiene motivaciones ocultas, rencores acumulados y una ambición que amenaza con destruir lo poco que queda de unión entre los Carranza.

Monarca Netflix 1

Las comparaciones entre Monarca y Legado

Si en Legado el poder se construye alrededor de los medios de comunicación, en Monarca todo gira en torno al tequila, símbolo de la tradición mexicana pero también de una industria millonaria. Ese cambio de contexto no altera lo esencial: el negocio es solo la excusa para mostrar cómo los vínculos de sangre se desgarran cuando entran en juego el dinero y el poder.

La serie mexicana recurre a elementos clásicos del melodrama: secretos guardados durante años, rivalidades imposibles de conciliar y un crimen que funciona como catalizador. Sin embargo, su tono la acerca más al thriller, con un ritmo ágil que mantiene la tensión en cada episodio.

Monarca Netflix 2

Mientras en Legado el patriarca interpretado por José Coronado trataba de contener la corrupción de sus herederos, en Monarca es Sofía Carranza quien asume ese rol de equilibrio. Regresa acompañada de su esposo Ignacio (Alejandro de la Madrid) para mediar entre los primos y hallar la verdad.

La presencia de Sofía aporta cordura en medio del caos, pero también la expone a revelaciones dolorosas: descubrir que la sangre que corre en sus venas podría estar directamente ligada a la traición y al crimen. Ese dilema personal es lo que hace que Monarca se sostenga más allá del misterio inicial.

Monarca Netflix 3

Cuántas temporadas tiene la serie Monarca

A diferencia de Legado, que se desarrolló en una sola temporada de ocho episodios, Monarca extendió su historia durante dos temporadas. La primera contó con diez capítulos y la segunda con ocho. Esto permitió explorar con mayor detalle la psicología de los personajes y las consecuencias de cada decisión.

La duración más amplia ofrece al espectador un recorrido profundo por las estrategias de los Carranza para sostener el negocio familiar, mientras se enfrentan a la constante amenaza de que las pugnas internas terminen por hundirlo todo.

Monarca Netflix 4

El respaldo de Salma Hayek para Monarca

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Monarca es su producción. Detrás del proyecto estuvo Salma Hayek, quien apostó por la historia al considerar que reflejaba, con crudeza y realismo, las tensiones de la élite empresarial mexicana. Su nombre fue una garantía de calidad, aunque la serie no recibió en su estreno la misma atención internacional que otras ficciones de Netflix.

Hoy, con el éxito de Legado en España, Monarca se revaloriza y encuentra nueva audiencia entre quienes buscan títulos con la misma esencia de dramas familiares y luchas de poder.

Salma Hayek.jpg

Por qué ver Monarca, si te gustó Legado

Más allá de las comparaciones, lo interesante es cómo ambas ficciones reflejan problemáticas que, aunque situadas en contextos distintos, resultan universales: la lucha por el poder en el seno de la familia, la fragilidad de los negocios heredados y la facilidad con la que la ambición destruye los vínculos más íntimos.

Al final, tanto Legado como Monarca muestran que detrás de los imperios familiares no solo hay dinero, sino también rencores, traiciones y heridas imposibles de cerrar.

Redacción A24
Por Redacción A24
