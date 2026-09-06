Luisana y Darío Lopilato en Viralizados: las anécdotas más divertidas y un dato inédito que salió a la luz

En medio de la distendida y también emotiva charla entre Luisana y Darío Lopilato en Viralizados, la actriz recordó cuando con su hermano vendían huevos a los vecinos de la zona, algo que nunca habían contado.

"Nosotros vendíamos huevos a los vecinos cuando éramos chicos, eso no lo sabe nadie, porque mi abuela tenía gallinas", precisó la artista.

Y el conductor recordó entre risas sobre esa época: "Me acuerdo, timbre por timbre los sábados a la tarde y los domingos, íbamos casa por casa vendiendo huevos".

"Acá adelante de todo puedo decir que sos mi compañera ideal, viví momentos y tentadas tan únicas con vos", destacó profundo Darío sobre su hermana. Y ella le respondió al verlo emocionado: "Llorá un poco".

Ahí él le recordó una divertida acción que hacían en pleno trabajo: "Antes de salir en Casados con hijos atrás de la escena bailábamos y jugábamos al TaTeTi y el que perdía entraba mal a hacer la función. Las tentadas que tuvimos en Casados con hijos fueron únicas".

Viralizados por América Tv (domingo a las 12 horas) con Darío Lopilato, Iván Ramírez, Leo Raff, Roberto Peña y Celeste Campos combina entretenimiento, invitados y algunos de los contenidos que más repercusión generan en las redes sociales.