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Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes, la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie de cuatro episodios llega a Netflix.

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Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes

Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes, la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Créditos: Netflix)

Netflix revela el tráiler oficial de Mis muertos tristes, la miniserie de cuatro episodios dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y basada en los cuentos de la premiada escritora argentina Mariana Enriquez.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a estar entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma, además, pasajes y personajes de otras obras de Enriquez, como "Julie" y "Un lugar soleado para gente sombría", para contar la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, y que intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie, y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

El director, Pablo Larraín, comentó: "Mis muertos tristes nos muestra una ciudad, una pobreza, una violencia, gente y clases que han sido olvidadas. Hay abandono, muerte y amor, pero en el fondo el terror está en lo cotidiano".

La miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

¿De qué trata Mis muertos tristes en Netflix?

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena la miniserie Mis muertos tristes, basada en cuentos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín.
  • Protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, la serie explora la historia de una médica que puede ver a los muertos.
  • El estreno mundial fue en el Festival de San Sebastián antes de llegar a la plataforma el 24 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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