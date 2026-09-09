Furor en Netflix por el estreno de Mis muertos tristes, la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma, además, pasajes y personajes de otras obras de Enriquez, como "Julie" y "Un lugar soleado para gente sombría", para contar la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, y que intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie, y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.