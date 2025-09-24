En vivo Radio La Red
Netflix deslumbra con "El tiempo puede esperar", la nueva serie creada por Sebastián Ortega

Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro protagonizan esta nueva serie de Netflix que explora el paso del tiempo, el amor, la amistad y la nostalgia.

Redacción A24
Redacción A24
El tiempo puede esperar

"El tiempo puede esperar", la nueva serie creada por Sebastián Ortega. (Foto: Gentileza Netflix)

Este jueves se conoció la noticia más esperada: comenzó en Buenos Aires el rodaje de El tiempo puede esperar, una nueva serie hecha en Argentina de Netflix, producida por Underground, una división de NBC Universal Telemundo (creadores de Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse, y más recientemente En el barro).

Ricardo Darín arrasa en Netflix con El Eternauta 2: la serie más vista vuelve con su segunda temporada. (Foto: archivo)

Creada por Sebastián Ortega (que a su vez es el director general), cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

De qué trata "El tiempo puede esperar" en Netflix

Bruno y Florencia son dos jóvenes de los años 90 que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra. Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Es así como el pasado y el futuro se enfrentan al desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo.

El tiempo puede esperar Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix.

Ficha técnica de la nueva serie de Netflix

Una producción original de Netflix y Underground (una división de NBC Universal Telemundo)

  • Elenco principal: Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro
  • Actuaciones especiales: Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal
  • Actores invitados: Juan Leyrado, Verónica Llinás
  • Completan el elenco: Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro, Mariana Genesio
  • Creación y guion: Sebastián Ortega, Alejandro Quesada
  • Productor ejecutivo: Pablo Culell
  • Dirección: Guillermo Rocamora, Mariano Ardanaz
  • Dirección general: Sebastián Ortega

El cine argentino es protagonista en Netflix

Lo dejamos acá: protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez, producida por Kenya Films. La película trata sobre un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg
Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

El último gigante: dirigida y escrita por Marcos Carnevale y producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, esta película cuenta con Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano en su elenco. La historia gira en torno a Boris, un carismático guía turístico que se reencuentra inesperadamente con su padre Julián, quien lo abandonó hace 28 años. A través de encuentros tensos y emotivos, ambos exploran el dolor del pasado, el resentimiento y la posibilidad del perdón.

Parque Lezama: la película está escrita y dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares Producciones, y cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Parque Lezama.jpg
Luis Brandoni y Eduardo Blanco se lucen en la mejor película de Juan José Campanella. (Foto: Gentileza Netflix)

También llegará a Netflix uno de los grandes estrenos previstos para 2025, como 27 noches, dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Marilú Marini, Carla Peterson y el propio Hendler.

Tras su paso por cines argentinos, este año llegarán a Netflix: La mujer de la fila, protagonizado por Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera, dirigido y escrito por Benjamín Ávila, Miss Carbón, protagonizada por Lux Pascal y Paco León, dirigida por Agustina Macri, y Risa, protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Cazzu, con la presentación de Elena Romero, dirigida por Juan Cabral.

La mujer de la fila Netflix 1.jpg

Además de estas producciones de ficción, se encuentra en etapa de post-producción una película documental sobre el caso de Yiya Murano, dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, que vuelve a sumergirse en uno de los casos policiales más intrigantes de la historia argentina.

