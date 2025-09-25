La serie más romántica de Netflix vuelve con su segunda temporada y es el estreno favorito del 2025

Qué muestra el tráiler de la temporada 2 en Netflix

El adelanto publicado por Netflix revela que Joanne y Noah se enfrentarán a un nuevo desafío: aprender a convivir como pareja sin perder su individualidad.

El tráiler muestra escenas de reuniones con amigos, discusiones por diferencias cotidianas y situaciones que pondrán a prueba la confianza y la complicidad entre ambos. Ya no se trata solo de la emoción del primer amor, sino de construir una relación sólida en medio de las exigencias personales y profesionales.

Nadie quiere esto Netflix 1

En esta nueva entrega, el verdadero conflicto ya no será si pueden estar juntos, sino cómo se sostienen en pareja. Y Nadie quiere esto busca mostrar con humor y realismo lo que significa dar ese paso.

La podcaster deberá enfrentar sus propias inseguridades y, al mismo tiempo, apoyar el camino de Noah como rabino. Él, por su parte, tendrá que aprender a equilibrar sus responsabilidades comunitarias con las demandas de su relación.

Nadie quiere esto Netflix 3

El elenco de Nadie quiere esto y los nuevos personajes

Kristen Bell

Adam Brody

Justine Lupe

Timothy Simons

Jackie Tohn

Stephanie Faracy

Tovah Feldshuh

Paul Ben-Victor

Michael Hitchcock

La temporada 2 no solo se enfocará en la evolución de Joanne y Noah. Según adelanta Netflix, se incorporarán nuevos personajes que dinamizarán la trama. Estos secundarios serán clave para generar conflictos y también para aportar humor en medio de los enredos románticos.

El equilibrio entre drama y comedia seguirá siendo la marca registrada de la serie. Con diálogos ágiles y situaciones reconocibles para cualquier espectador que haya vivido una relación, los guionistas apuestan a repetir la fórmula que convirtió a la primera temporada en un fenómeno.

Nadie quiere esto Netflix 2

El fenómeno detrás de la serie de Netflix

El estreno de Nadie quiere esto en 2024 sorprendió por la rapidez con la que escaló posiciones en el ranking global de Netflix. En pocas semanas, la serie se convirtió en una de las más vistas y recibió elogios por la química entre Brody y Bell, así como por el guion que mezcla ternura y comedia con reflexiones sobre el amor moderno.

La expectativa por la segunda temporada creció durante todo 2025. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre la evolución de los protagonistas y de pedidos de los fans para que la relación no se vea arruinada por un nuevo triángulo amoroso.

Cuándo se estrena Nadie quiere esto: Temporada 2

Netflix confirmó que la segunda temporada estará disponible el 23 de octubre. Todo apunta a que la serie mantendrá su estructura de capítulos cortos y frescos, ideales para el maratón que muchos seguidores están esperando. El tráiler ya encendió la ansiedad del público.

Tráiler de Nadie quiere esto 2 en Netflix