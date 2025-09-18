En vivo Radio La Red
Netflix: la película basada en hechos reales que volvió a ser furor y se convirtió en un fenómeno

Esta película de Netflix con Amy Adams y Jennifer Lawrence se inspira en una historia real, sorprende en 2025 y se transforma en una de las más vistas de la plataforma.

Netflix: la película basada en hechos reales que volvió a ser furor y se convirtió en un fenómeno. (Foto: archivo)

El catálogo de películas y series de Netflix sorprendió con la llegada de "Escándalo americano", una producción que nadie esperaba que tuviera el impacto que hoy registra en la plataforma. La película, protagonizada por Bradley Cooper, Amy Adams, Christian Bale y Jennifer Lawrence, está inspirada en una historia real que sacudió a la política estadounidense en la década de los setenta.

Con una trama cargada de tensión, una estética propia de los años 70 y un elenco estelar, la cinta dirigida por David O. Russell se convirtió en una de las más vistas desde su estreno, arrasando en reproducciones y acumulando elogios tanto de la crítica como del público.

Una historia basada en hechos reales

Escándalo americano revive los acontecimientos de la operación ABSCAM, un caso de corrupción política que marcó a Estados Unidos. La historia sigue a Irving Rosenfeld (Christian Bale), un estafador brillante, y a su socia Sydney Prosser (Amy Adams), quienes terminan trabajando junto al agente del FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper).

Escándalo americano Netflix 1

En medio de engaños, manipulación y poder, los protagonistas se ven envueltos en una operación que mezcla estafadores, políticos y la mafia de Nueva Jersey. El film muestra cómo la ambición y el peligro se cruzan en un entramado donde todos juegan a ganar, pero pocos logran salir ilesos.

Uno de los grandes atractivos de esta historia de Netflix es su ambientación. Desde los vestuarios hasta la música, la producción logra trasladar al espectador a la década de los setenta, con todo el glamour, la tensión y la extravagancia de la época.

La combinación de escenarios neoyorquinos, autos clásicos y una paleta de colores vibrante refuerza el realismo de una historia que, pese a lo increíble que parece, se basó en hechos verídicos.

Escándalo americano Netflix 2

El elenco de "Escándalo americano"

  • Christian Bale
  • Bradley Cooper
  • Amy Adams
  • Jeremy Renner
  • Jennifer Lawrence
  • Louis C.K.
  • Jack Huston
  • Michael Peña
  • Shea Whigham
  • Alessandro Nivola

La película reúne a algunos de los actores más reconocidos de Hollywood. Christian Bale sorprende con una transformación física impresionante para dar vida a Rosenfeld, mientras que Amy Adams brilla con un papel magnético.

Bradley Cooper encarna a un agente del FBI que desafía los límites de la ley, y Jennifer Lawrence da un giro explosivo como la impredecible esposa del protagonista. Además, la presencia de Jeremy Renner, Louis C.K. y Jack Huston, Michael Peña, Shea Whigham y Alessandro Nivola refuerza un reparto de lujo que convirtió a la película en un imán para la audiencia.

Escándalo americano Netflix 3

"Escándalo americano" y la temporada de premios

El film no solo generó impacto en Netflix, sino que también se consolidó en la temporada de premios. Obtuvo tres Globos de Oro y un total de siete nominaciones, consolidándose como una de las producciones más reconocidas del director David O. Russell.

Más allá de los premios y el éxito de taquilla, Escándalo americano se convirtió en un fenómeno porque logró algo poco común: unir a la crítica y al público en una misma opinión positiva.

Por qué ver "Escándalo americano" en Netflix

La mezcla de humor, drama, intriga política y un trasfondo real le dieron un peso que aún hoy, años después de su estreno en cines, sigue atrayendo espectadores. Su llegada a Netflix revitalizó el interés y la transformó en un éxito en streaming.

Escándalo americano Netflix 4

Lo más sorprendente es que una película estrenada más de una década atrás haya recuperado tal protagonismo. Netflix logró que un público nuevo descubriera la historia, mientras que aquellos que ya la habían visto volvieron a revisitarla, generando un efecto viral dentro de la plataforma.

El fenómeno de Escándalo americano muestra cómo el streaming puede rescatar títulos del pasado y convertirlos en éxitos actuales, desafiando las lógicas tradicionales de la industria cinematográfica.

Tráiler de "Escándalo americano" en Netflix

