Trends
Recetas
RECETA

Tarta de coco y dulce de leche sin TACC: una versión casera y deliciosa

La tarta de coco y dulce de leche es un clásico de la pastelería argentina. En su versión sin TACC, se convierte en una opción deliciosa y apta para celíacos, ideal para compartir en familia o con amigos.

Tarta de coco y dulce de leche sin TACC: una versión casera y deliciosa

El universo de la repostería ofrece combinaciones que, a lo largo del tiempo, se volvieron infaltables. Una de ellas es la unión del dulce de leche y el coco, que conviven en un postre tan simple como tentador: la tarta de coco y dulce de leche. Este clásico, que aparece en panaderías, cumpleaños y reuniones familiares, puede disfrutarse también en versión sin TACC, ideal para quienes deben evitar el gluten o buscan alternativas diferentes.

image

Más allá de su sencillez, la receta tiene un secreto: lograr una base firme y crocante, acompañada por un relleno suave de dulce de leche y un coronado de coco húmedo y dorado en su punto justo. La buena noticia es que esta preparación casera no requiere pasos complicados y se puede resolver con ingredientes accesibles.

Ingredientes para la tarta sin TACC

  • 200 g de premezcla sin TACC para repostería

  • 100 g de manteca

  • 80 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cdita de esencia de vainilla

  • 500 g de dulce de leche repostero

  • 150 g de coco rallado

  • 100 g de azúcar (para el relleno de coco)

  • 2 huevos (para el relleno de coco)

Esta lista básica asegura una masa sabrosa, un relleno dulce y una cobertura de coco con la textura perfecta.

Paso a paso de la receta

  • Preparar la masa: en un bowl, mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta formar una crema. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Agregar la premezcla sin TACC hasta lograr una masa homogénea. Formar un bollo, envolver en film y dejar reposar en heladera 30 minutos.

  • Estirar y hornear la base: retirar la masa, estirarla y cubrir un molde enmantecado. Pinchar con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos para un prehorneado.

  • Armar el relleno de coco: en otro recipiente, batir los huevos con el azúcar y sumar el coco rallado hasta integrar. La mezcla debe quedar húmeda, no líquida.

  • Armar la tarta: sobre la base ya cocida, extender una capa pareja de dulce de leche repostero. Cubrir con la preparación de coco.

  • Cocinar: llevar nuevamente al horno a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie de coco esté dorada.

  • Enfriar y servir: dejar enfriar antes de cortar para que mantenga su forma.

Claves para un resultado perfecto

  • Premezcla adecuada: elegir una premezcla sin TACC específica para repostería asegura una base más suave y crocante.

  • Dulce de leche repostero: es el más firme y evita que el relleno se desborde durante la cocción.

  • Coco húmedo: la mezcla debe quedar jugosa, no seca, para que al hornearse logre una textura tierna en contraste con la base.

Una tarta que nunca falla

La combinación de coco y dulce de leche atraviesa generaciones y es de esas recetas que nunca pasan de moda. Con esta versión sin TACC, se amplía el abanico de opciones para que más personas puedan disfrutarla. Ideal para acompañar con un café, un mate o como postre después de una comida, la tarta de coco y dulce de leche es una muestra de cómo lo clásico puede adaptarse a nuevas necesidades sin perder su esencia.

En tiempos donde cada vez más hogares buscan alternativas inclusivas, esta receta se convierte en un puente: conserva la tradición de siempre, pero con la tranquilidad de ser apta para celíacos. Una manera de disfrutar lo de toda la vida, cuidando cada detalle.

