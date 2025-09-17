Fuerte denuncia contra Nathy Peluso genera polémica mundial: "es una vergüenza"

Lo más grave, según la denunciante, es que el videoclip está a punto de estrenarse sin que nadie haya recibido su pago.

La declaración de Miss Loot fue directa, cruda y con un dejo de desilusión: “Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte es consciente de la situación y aun así decidió sacar el videoclip. Nati Peluso no sé si lo sabe, pero Mon sí lo sabe porque forma parte de la producción”.

“Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de haber trabajado para una famosa, la gente vive de lo que le pagas. Por favor, danos de una vez el dinero que nos corresponde”.

Según la denuncia, el pago debía salir a través de Sony México, que contrató a la productora española encargada del proyecto. El equipo técnico y artístico asegura que lleva dos meses peleando por un salario mínimo, que se suma a la visibilidad que supone trabajar junto a estrellas de talla internacional.

Lo que parecía un proyecto “chulo” y cargado de ilusión, terminó siendo para muchos una pesadilla administrativa y económica.

“Primero paga a la gente y luego saca las cosas”, pidió la artista.