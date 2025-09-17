En vivo Radio La Red
Nathy Peluso
Escándalo    

Fuerte denuncia contra Nathy Peluso genera polémica mundial: "es una vergüenza"

“Una vergüenza mundial”, la fuerte e inesperada denuncia que golpea a Nathy Peluso. ¿El fin de su carrera?

Fuerte denuncia contra Nathy Peluso genera polémica mundial: es una vergüenza

Un verdadero escándalo sacude a la música latina. La denuncia estalló en redes sociales y ya genera repercusión mundial: Nathy Peluso y Mon Laferte fueron señaladas por una bailarina y drag performer que aseguró que, pese a haber participado en la grabación de su último videoclip conjunto, ni ella ni el resto del equipo recibieron el sueldo prometido.

El testimonio, publicado por Miss Loot, encendió las alarmas. La artista aseguró que todo el equipo artístico y técnico fue contratado para el rodaje en España, pero que, a meses de aquella jornada, el dinero aún no fue depositado.

Nati Peluso y Mon Laferte han grabado una colaboración y el equipo que sale en su videoclip, tanto técnico como artístico, no ha cobrado por este trabajo, comenzó Miss Loot en un descargo explosivo que no tardó en viralizarse.

En su relato, detalló: que participaron como figurantes drag queens reconocidas como Nori, Venus y Mery Striper, además de ella misma. Que la productora española encargada del rodaje los dio de alta y baja en la Seguridad Social ese mismo día. Que la promesa era cobrar “a mes vencido”, algo que nunca ocurrió.

Lo más grave, según la denunciante, es que el videoclip está a punto de estrenarse sin que nadie haya recibido su pago.

La declaración de Miss Loot fue directa, cruda y con un dejo de desilusión: “Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte es consciente de la situación y aun así decidió sacar el videoclip. Nati Peluso no sé si lo sabe, pero Mon sí lo sabe porque forma parte de la producción”.

“Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de haber trabajado para una famosa, la gente vive de lo que le pagas. Por favor, danos de una vez el dinero que nos corresponde”.

Según la denuncia, el pago debía salir a través de Sony México, que contrató a la productora española encargada del proyecto. El equipo técnico y artístico asegura que lleva dos meses peleando por un salario mínimo, que se suma a la visibilidad que supone trabajar junto a estrellas de talla internacional.

Lo que parecía un proyecto “chulo” y cargado de ilusión, terminó siendo para muchos una pesadilla administrativa y económica.

Primero paga a la gente y luego saca las cosas”, pidió la artista.

