Yanina Latorre reveló quién fue la novia famosa que tuvo relaciones sexuales con el DJ en su propio casamiento

Pero la historia tomó otro giro cuando Yanina Latorre, la panelista y conductora más temida de la televisión, decidió ponerle nombre a la protagonista. En Instagram le preguntaron a Latorre por la novia en cuestión y reveló que habría sido Angie Landaburu, modelo, influencer y entrevistadora, actualmente casada con el empresario Augusto Marini, con quien recientemente tuvo a su primer hijo.

El entorno de Landaburu guarda silencio absoluto. Ni ella ni Marini se pronunciaron al respecto.