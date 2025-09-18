En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Yanina Latorre
¡Tremendo!

Yanina Latorre reveló quién fue la novia famosa que tuvo relaciones sexuales con el DJ en su propio casamiento

Yanina Latorre dio el nombre de la novia famosa que tuvo relaciones con el DJ en su propio casamiento. Enterate.

Yanina Latorre reveló quién fue la novia famosa que tuvo relaciones sexuales con el DJ en su propio casamiento

La bomba explotó y no hay vuelta atrás. Lo que hasta hace unas semanas era apenas una anécdota escandalosa contada por Bárbara Díez en un stream, ahora tiene nombre, apellido y una protagonista de peso en el mundo de la moda y las redes sociales. Yanina Latorre, fiel a su estilo filoso e implacable, reveló quién fue la mujer que habría protagonizado uno de los episodios más vergonzosos e inesperados en un casamiento: la novia que, en pleno festejo, desapareció a un cuartito para mantener relaciones sexuales con el DJ de la fiesta.

Leé también La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene
La bronca y dura advertencia de Mónica Farro a Yanina Latorre tras el polémico comentario de su higiene

Sí, como se lee. En su noche soñada, frente a familiares, amigos y cientos de testigos, la novia fue descubierta en una situación íntima con el hombre encargado de ponerle música a la fiesta. Una escena digna de telenovela, de la que nadie se enteró, hasta hoy.

La primera en hablar fue la reconocida wedding planner Bárbara Díez, quien admitió que ese episodio marcó un antes y un después en su carrera: “Fue una de las situaciones más difíciles que me tocó atravesar como organizadora. No sabíamos qué hacer. Fue un momento de muchísima tensión”, confesó.

image

Pero la historia tomó otro giro cuando Yanina Latorre, la panelista y conductora más temida de la televisión, decidió ponerle nombre a la protagonista. En Instagram le preguntaron a Latorre por la novia en cuestión y reveló que habría sido Angie Landaburu, modelo, influencer y entrevistadora, actualmente casada con el empresario Augusto Marini, con quien recientemente tuvo a su primer hijo.

El entorno de Landaburu guarda silencio absoluto. Ni ella ni Marini se pronunciaron al respecto.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre
Notas relacionadas
Letal respuesta de Yanina Latorre sobre qué pasaría si la China Suárez se separa de Mauro Icardi
Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli tras su drástica postura al irse de LAM: "Desagradecida"
Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con el comentario más desagradable: "No se lava..."

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar