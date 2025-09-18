Yanina Latorre reveló quién fue la novia famosa que tuvo relaciones sexuales con el DJ en su propio casamiento

La bomba explotó y no hay vuelta atrás. Lo que hasta hace unas semanas era apenas una anécdota escandalosa contada por Bárbara Díez en un stream, ahora tiene nombre, apellido y una protagonista de peso en el mundo de la moda y las redes sociales. Yanina Latorre, fiel a su estilo filoso e implacable, reveló quién fue la mujer que habría protagonizado uno de los episodios más vergonzosos e inesperados en un casamiento: la novia que, en pleno festejo, desapareció a un cuartito para mantener relaciones sexuales con el DJ de la fiesta.