Política
Robo
Policía
VICENTE LÓPEZ

Denunciaba un robo, forcejeó con la Policía y terminó muerto

Octavio Buccafusco, de 34 años, falleció luego de un forcejeo con agentes que habían acudido a su casa tras haber sido víctima de un robo. Su hermano y bailarín, Augusto Buccafusco, denuncia que lo asfixiaron y reclama que hubo “exceso de fuerza” durante el procedimiento.

Un confuso episodio derivó en tragedia y puso en la mira a la Policía Municipal de Vicente López, cuando Octavio Buccafusco, de 34 años, llamó al 911 para denunciar un robo en su casa. Cuando los agentes llegaron, la situación escaló por una discusión después que el denunciante intentó irse y terminó muerto tras un forcejeo en plena calle.

Video: la estremecedora imagen de una nena de 9 años en medio de un robo que generó indignación en las redes. (Foto: captura de video)

La familia, de la que forma parte el bailarín Augusto Buccafusco, acusa a los efectivos de haber asfixiado a la víctima y habla de un “exceso” en el procedimiento. El caso, que ocurrió días atrás, quedó registrado por cámaras de seguridad y está siendo investigado por la fiscalía.

"Mataron a mí hermano menor Octavio Buccafusco en un muy mal procedimiento de la policía y la patrulla municipal de Vicente López", indicó Buccafusco en sus redes sociales.

Las grabaciones tomadas en la esquina de avenida Maipú y Güemes muestran a un hombre con un perrito en brazos rodeado por varios policías municipales. En las imágenes se ve cómo intenta alejarse, pero enseguida los uniformados lo derriban y lo inmovilizan en el piso, como si fuera un sospechoso. Entre tres o cuatro agentes permanecen sobre él, boca abajo, completamente reducido.

Desde la fuerza de seguridad local sostuvieron que el hombre se encontraba “muy exaltado y agresivo” y que quiso escapar luego de haber hecho la denuncia.

Esa versión difiere de la que sostiene su hermano Augusto. “Mi hermano no confiaba en los agentes municipales y hubo un exceso en la fuerza que le provocó la muerte. A mi hermano lo asfixiaron y mataron durante el procedimiento. No tengo dudas”, afirmó.

En declaraciones a TN, el bailarín relató que Octavio llamó al 911 entre las 5.30 y las 7 de la mañana y que, cuando arribaron los efectivos, prefirió dirigirse a la comisaría “porque no confiaba en ellos”. “Lo persiguieron hasta Maipú y Güemes. No sé bien qué pasó que lo redujeron y luego se quedaron encima de él como 15 minutos. ¿Qué persona puede resistir tanto tiempo el peso de tres o cuatro personas? A mi hermano lo mataron”, denunció.

El hermano también cuestionó la actuación posterior de los agentes. “Lo tuvieron tirado en el piso más de 10 minutos y en ningún momento le hicieron maniobras de RCP. Nada. ¿Me vas a decir que no te das cuenta que la persona ya no pone resistencia y está desmayada o muerta?”, planteó.

Y concluyó: “Quiero denunciar la falta de preparación que tiene esta gente y la incompetencia. Tuvieron que utilizar fuerza extrema para reducir a alguien con un perrito en brazos. Es increíble”.

