Denunciaba un robo, forcejeó con la Policía y terminó muerto

Las grabaciones tomadas en la esquina de avenida Maipú y Güemes muestran a un hombre con un perrito en brazos rodeado por varios policías municipales. En las imágenes se ve cómo intenta alejarse, pero enseguida los uniformados lo derriban y lo inmovilizan en el piso, como si fuera un sospechoso. Entre tres o cuatro agentes permanecen sobre él, boca abajo, completamente reducido.

Desde la fuerza de seguridad local sostuvieron que el hombre se encontraba “muy exaltado y agresivo” y que quiso escapar luego de haber hecho la denuncia.

Esa versión difiere de la que sostiene su hermano Augusto. “Mi hermano no confiaba en los agentes municipales y hubo un exceso en la fuerza que le provocó la muerte. A mi hermano lo asfixiaron y mataron durante el procedimiento. No tengo dudas”, afirmó.

En declaraciones a TN, el bailarín relató que Octavio llamó al 911 entre las 5.30 y las 7 de la mañana y que, cuando arribaron los efectivos, prefirió dirigirse a la comisaría “porque no confiaba en ellos”. “Lo persiguieron hasta Maipú y Güemes. No sé bien qué pasó que lo redujeron y luego se quedaron encima de él como 15 minutos. ¿Qué persona puede resistir tanto tiempo el peso de tres o cuatro personas? A mi hermano lo mataron”, denunció.

El hermano también cuestionó la actuación posterior de los agentes. “Lo tuvieron tirado en el piso más de 10 minutos y en ningún momento le hicieron maniobras de RCP. Nada. ¿Me vas a decir que no te das cuenta que la persona ya no pone resistencia y está desmayada o muerta?”, planteó.

Y concluyó: “Quiero denunciar la falta de preparación que tiene esta gente y la incompetencia. Tuvieron que utilizar fuerza extrema para reducir a alguien con un perrito en brazos. Es increíble”.