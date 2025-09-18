En vivo Radio La Red
"Nos vemos en octubre": el desafío de Milei a los gobernadores y a la oposición tras el rechazo de los vetos en el Congreso

El Gobierno se juega todo a ganar en octubre y dice que no volverá a negociar ninguna ley con los gobernadores y la oposición dialoguista hasta después de las próximas elecciones. Acusa al Congreso por las “turbulencias” en los mercados.

Javier Milei acelera la campaña electoral con los candidatos propios en todo el país y desafía a gobernadores y al Congreso a la espera de un triunfo electoral en octubre. Foto: Archivo

El presidente Javier Milei se juega todo a ganar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y dice que no volverá a negociar ninguna ley con los gobernadores y la oposición dialoguista que rechazó los vetos de Milei. Cerca del presidente acusaron al Congreso por las turbulencias en los mercados que en los últimos días llevaron al dólar a superar el techo de la banda acordada con el FMI y al Banco Central a desprenderse de reservas, en medio de un clima de inestabilidad política y económica con otro día con el riesgo país superando los 1400 puntos.

Milei convocó a una reunión de Gabinete en Casa Rosada en medio de la marcha de protesta y la sesión del Congreso
Javier Milei regresa esta tarde de Paraguay y convocó a una nueva reunión de Gabinete en medio de las marchas y la sesión convocada por la oposición para rechazar sus vetos en el Congreso. Foto: Archivo.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron este jueves a A24.com que “El Banco Central tiene 40.000 millones de dólares de reservas" para sostener el dólar dentro de las bandas y garantizar los pagos de los vencimientos deuda de aquí hasta enero de 2026, por unos 7000 mil millones de dólares, y descartaron que Milei solicite un salvoconducto financiero del Tesoro norteamericano, como había deslizado en su visita a la Casa Rosada en abril de este año, Scott Bessent, el funcionario de Donald Trump.

Tras las nuevas derrotas en el Congreso, el Gobierno insiste en que “Milei no va a cambiar el modelo”, “no tiene previstos anuncios económicos” y no van a negociar nuevas leyes en el Congreso ni con gobernadores por lo menos hasta después de las elecciones legislativas de octubre.

“Nos vemos en octubre” dijo una fuente de la Casa Rosada ante la consulta de A24.com este jueves, al explicar el enojo con los gobernadores y los diputados del PRO “republicanos kukas” que manifestó en redes sociales el propio presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, contra quienes le dieron la espalda hizo a que el gobierno decidiera cortar las negociaciones hasta después de las elecciones.

"Estaba contemplada esta turbulencia mientras que el Congreso vote leyes para voltear al gobierno antes de las elecciones", señalaron en Balcarce 50.

El gobierno desmiente pases de facturas internas por las derrotas en el Congreso y acusa al “sistema político”

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Cerca de Milei señalan que no hubo errores en la gestión política de acuerdos con los bloques de la oposición y los gobernadores dialoguistas para intentar sostener los vetos del Ejecutivo. “Muchos gobernadores que dialogaron con el gobierno demostraron que le hacen el juego al kirchnerismo, porque son parte del mismo sistema político que ve perder sus negocios", afirman cerca de Milei.

Deslindan la responsabilidad tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem como del ministro del Interior, Lisandro Catalán: "No nos falta gestión política, lo que pasó es que muchos se vinieron a sacar la foto a la Casa Rosada y después se dieron vuelta. Les mostramos diálogo y miren como responden".

"El presidente respondió con responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia", sostuvo por su parte el vocero Manuel Adorni en una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada este jueves, donde dejó marcada la nueva posición del gobierno, pero rechazó que Milei avance hacia un aislamiento político.

El Gobierno dice que la crisis no influirá en las elecciones de octubre y que va a ganar

Presidente Javier Milei encabezó el congreso de La Libertad Avanza en La Plata y lanzó un fuerte mensaje de campaña. Foto LLA..jpg

El Gobierno asegura que la nueva crisis no repetirá la derrota de la provincia de Buenos Aires que sufrió La Libertad avanza el pasado 7 de septiembre frente al peronismo. Asegura que LLA va a ganar en las elecciones nacionales de octubre porque la gente va a votar por el cambio de modelo que ya votó en 2023, "en contra de la casta".

Por eso, insisten, ni Milei ni el equipo económico no tienen previsto hacer anuncios o adelantar los aumentos a los jubilados, a las universidades, a la salud y a discapacidad, anunciados por el presidente en el Presupuesto 2026, como había deslizado en la sesión de Diputados del miércoles el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bolnoroni.

En medio del clima de turbulencias con el riesgo país superando los 1400 puntos y el dólar por encima de 1480, este jueves Milei convocó en la residencia de Olivos a una reunión política con la mesa nacional y todos los candidatos a diputados y senadores nacionales de distintas provincias para hablarles sobre los ejes de la campaña y el mensaje unificado que intentará llevar el gobierno a cada rincón del país.

Milei los convocó para contarles la agenda de viajes y visitas que tiene previsto hacer de acá al 26 de octubre a las principales provincias, empezando este viernes por Córdoba.

Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Congreso Elecciones 2025 Dólar Deuda
