"Nos vemos en octubre": el desafío de Milei a los gobernadores y a la oposición tras el rechazo de los vetos en el Congreso

"Estaba contemplada esta turbulencia mientras que el Congreso vote leyes para voltear al gobierno antes de las elecciones", señalaron en Balcarce 50.

El gobierno desmiente pases de facturas internas por las derrotas en el Congreso y acusa al “sistema político”

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Cerca de Milei señalan que no hubo errores en la gestión política de acuerdos con los bloques de la oposición y los gobernadores dialoguistas para intentar sostener los vetos del Ejecutivo. “Muchos gobernadores que dialogaron con el gobierno demostraron que le hacen el juego al kirchnerismo, porque son parte del mismo sistema político que ve perder sus negocios", afirman cerca de Milei.

Deslindan la responsabilidad tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem como del ministro del Interior, Lisandro Catalán: "No nos falta gestión política, lo que pasó es que muchos se vinieron a sacar la foto a la Casa Rosada y después se dieron vuelta. Les mostramos diálogo y miren como responden".

"El presidente respondió con responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia", sostuvo por su parte el vocero Manuel Adorni en una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada este jueves, donde dejó marcada la nueva posición del gobierno, pero rechazó que Milei avance hacia un aislamiento político.

El Gobierno dice que la crisis no influirá en las elecciones de octubre y que va a ganar

Presidente Javier Milei encabezó el congreso de La Libertad Avanza en La Plata y lanzó un fuerte mensaje de campaña. Foto LLA..jpg

El Gobierno asegura que la nueva crisis no repetirá la derrota de la provincia de Buenos Aires que sufrió La Libertad avanza el pasado 7 de septiembre frente al peronismo. Asegura que LLA va a ganar en las elecciones nacionales de octubre porque la gente va a votar por el cambio de modelo que ya votó en 2023, "en contra de la casta".

Por eso, insisten, ni Milei ni el equipo económico no tienen previsto hacer anuncios o adelantar los aumentos a los jubilados, a las universidades, a la salud y a discapacidad, anunciados por el presidente en el Presupuesto 2026, como había deslizado en la sesión de Diputados del miércoles el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bolnoroni.

En medio del clima de turbulencias con el riesgo país superando los 1400 puntos y el dólar por encima de 1480, este jueves Milei convocó en la residencia de Olivos a una reunión política con la mesa nacional y todos los candidatos a diputados y senadores nacionales de distintas provincias para hablarles sobre los ejes de la campaña y el mensaje unificado que intentará llevar el gobierno a cada rincón del país.

Milei los convocó para contarles la agenda de viajes y visitas que tiene previsto hacer de acá al 26 de octubre a las principales provincias, empezando este viernes por Córdoba.