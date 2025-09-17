En vivo Radio La Red
Un hombre de 70 años se tiró de un 4° piso y cayó sobre una mujer de 83: el final fue completamente inesperado

Un hombre, totalmente desesperado, se arrojó al vacío en un patio interno de su edificio. Pero justo, en ese momento, salía a ese espacio una mujer octogenario. La historia tuvo un final increíble.

Una mujer de 83 años

Una mujer de 83 años, con un final inesperado en el patio de su propio edificio. (Foto: Gentileza Il Giornale)
La mujer, de nombre Francesca Monna, salió al patio de su edificio. Pero tuvo la mala fortuna de hacerlo al mismo tiempo en que uno de sus vecinos tomó una decisión tremenda. A los 70 años, tenía una gran depresión y saltó al vacío desde su balcón en el cuarto piso.

El hombre cayó exactamente encima de la mujer. El golpe fue tremendo, la anciana Francesca murió en el acto.

Un suicida, acusado de homicidio

El hombre, quedó tendido en el suelo del patio interno del edificio. Pero no murió. Lo llevaron de emergencia a un hospital. Asombrosamente, las heridas no fueron tan graves como pudo suponer la magnitud del episodio. Con el paso de los días, este hombre de 70 años, gracias a los cuidados médicos y a las operaciones, se encontró fuera de peligro. Entonces tuvo que enfrentar una consecuencia totalmente diferente de lo que buscaba cuando saltó al vacío.

La víctima era una mujer muy querida en la comunidad. Viuda desde hace una década, vivía sola en un pequeño departamento y mantenía una vida tranquila. Había trabajado de maestra en una escuela primaria y muchos la recuerdan como “la maestra que enseñaba con paciencia y ternura”. Sus vecinos destacaban su vitalidad: a pesar de su edad, seguía saliendo todos los días, cuidaba sus plantas y participaba en actividades de la parroquia local.

El otro protagonista de esta tragedia era un hombre de 70 años. Según confirmaron fuentes policiales, atravesaba una fuerte depresión y había estado en tratamiento psicológico en los últimos meses. Los investigadores descartaron, al revisar toda la escena, que no pudo suceder ningún tipo de accidente estructural: todo indica que se trató de una decisión personal. Pero por esas cosas del destino, la anciana octogenaria, acertó a salir al patio justo en ese momento.

Entonces, la justicia, que tomó intervención por la muerte de la mujer, decidió procesar al "suicida" por un homicidio culposo. El argumento de la justicia fue que, pese a su situación desesperante por ser depresivo, debió haberse imaginado el riesgo para terceros que representaba su actitud de saltar a un espacio público del edificio.

muerte una mujer en italia

La autopsia del cuerpo de Francesca Manno fue ordenada por la fiscal de turno, Giovanna Cavalleri, quien abrió un caso en por la muerte de la mujer. Por lo tanto, el hombre de setenta años, mientras se recupera en el hospital, ha sido acusado por los Carabineros de homicidio involuntario o culposo.

Al llegar la policía al lugar y encontrar los dos cuerpos, creyeron que era un suicidio conjunto. Pero los vecinos los anoticiaron de que no tenían más vínculo entre ellos que el hecho de vivir en el mismo edificio. El hombre quiso suicidarse y no pudo. Ahora deberá responder por un crimen, que no pensaba cometer.

