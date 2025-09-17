CONFIRMADO: el FERIADO que nadie esperaba y un nuevo FINDE XL

Estas fechas suelen incluir:

Desfiles y presentaciones escolares.

Actos oficiales y protocolares.

Actividades recreativas, culturales y sociales abiertas a toda la comunidad.

Pehuajo Fases.png Pehuajo está en la fase 3 de las fases de la cuarentena

Feriado exclusivo en septiembre

Mientras que el calendario nacional no contempla feriados en septiembre, Chiclana vivirá un fin de semana largo único, adelantándose al próximo descanso extendido que llegará recién en octubre, con el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al lunes 13.

De esta forma, los habitantes de esta localidad bonaerense tendrán un respiro anticipado en medio del mes, en un contexto de agenda habitual para el resto del país.

Por qué son importantes los feriados municipales

Más allá del descanso, los feriados locales cumplen un rol clave en la vida de los pueblos y ciudades: fortalecen el sentido de pertenencia, fomentan la participación vecinal y generan espacios de encuentro social.

Además, en muchos casos se convierten en un atractivo turístico regional, ya que suelen estar acompañados de fiestas populares, ferias gastronómicas y espectáculos artísticos que atraen visitantes de localidades cercanas.

feriados_2021_en_argentina.jpg

Próximos feriados nacionales en 2025

Tras el feriado regional del 12 de septiembre, los argentinos tendrán otros descansos de alcance nacional:

12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural): trasladado al viernes 10, con descanso de 3 días.

24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional): fin de semana largo de 4 días.

25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Fines de semana largos restantes en 2025

Argentina aún tendrá tres fines de semana largos antes de fin de año:

12 al 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (viernes a domingo).

21 al 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (viernes a lunes).

6 al 8 de diciembre: Día de la Virgen (sábado a lunes).

Estos descansos permiten planificar viajes, escapadas cortas o actividades familiares a lo largo del año, especialmente en temporada alta.