CONFIRMADO: el FERIADO que nadie esperaba y un nuevo FINDE XL

Pocos lo saben, pero en septiembre habrá un feriado extra en Buenos Aires con un fin de semana largo que impactará en las escuelas y el trabajo.

Aunque septiembre no suele figurar entre los meses con más feriados en Argentina, este 2025 trae una excepción que sorprende a más de uno. Una localidad del interior bonaerense tendrá un fin de semana largo propio, gracias a una fecha fundacional que no aparece en el calendario nacional, pero que impactará en la rutina laboral y escolar de la comunidad.

Confirmado NUEVO FINDE XL para septiembre: será feriado el viernes 12 y habrá tres días de descanso

Cuándo es el nuevo feriado de septiembre 2025

El lunes 22 de septiembre de 2025, los vecinos de Chiclana, en el partido de Pehuajó (provincia de Buenos Aires), disfrutarán de un día de descanso extra por el aniversario de la fundación de la localidad.

Durante la jornada, se suspenderán las actividades en escuelas, oficinas públicas y comercios, y se organizarán actos protocolares, encuentros culturales y celebraciones comunitarias que reunirán a las familias.

Qué se conmemora en Chiclana

Se trata de un feriado local que no afecta al resto del país, pero que tiene gran valor histórico y cultural para los habitantes. La conmemoración apunta a reafirmar la identidad comunitaria, mantener vivas las tradiciones y transmitir la historia de la localidad a las nuevas generaciones.

Estas fechas suelen incluir:

  • Desfiles y presentaciones escolares.

  • Actos oficiales y protocolares.

  • Actividades recreativas, culturales y sociales abiertas a toda la comunidad.

Feriado exclusivo en septiembre

Mientras que el calendario nacional no contempla feriados en septiembre, Chiclana vivirá un fin de semana largo único, adelantándose al próximo descanso extendido que llegará recién en octubre, con el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al lunes 13.

De esta forma, los habitantes de esta localidad bonaerense tendrán un respiro anticipado en medio del mes, en un contexto de agenda habitual para el resto del país.

Por qué son importantes los feriados municipales

Más allá del descanso, los feriados locales cumplen un rol clave en la vida de los pueblos y ciudades: fortalecen el sentido de pertenencia, fomentan la participación vecinal y generan espacios de encuentro social.

Además, en muchos casos se convierten en un atractivo turístico regional, ya que suelen estar acompañados de fiestas populares, ferias gastronómicas y espectáculos artísticos que atraen visitantes de localidades cercanas.

feriados_2021_en_argentina.jpg

Próximos feriados nacionales en 2025

Tras el feriado regional del 12 de septiembre, los argentinos tendrán otros descansos de alcance nacional:

  • 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural): trasladado al viernes 10, con descanso de 3 días.

  • 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional): fin de semana largo de 4 días.

  • 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Fines de semana largos restantes en 2025

Argentina aún tendrá tres fines de semana largos antes de fin de año:

  • 12 al 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (viernes a domingo).

  • 21 al 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (viernes a lunes).

  • 6 al 8 de diciembre: Día de la Virgen (sábado a lunes).

Estos descansos permiten planificar viajes, escapadas cortas o actividades familiares a lo largo del año, especialmente en temporada alta.

