El voto "con peluca" de un diputado peronista que hizo enojar a Martín Menem

"Diputado Leiva, ¿positivo o negativo?", le preguntó Menem a Leiva, quien alcanzó a decir por su micrófono: "Por los niños y jóvenes de mi patria. Para decirle no a las coimas de Karina", en referencia al escándalo con los audios que involucraron a la secretaria general de la Presidencia con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Luego de eso, el presidente de la Cámara le advirtió "no le voy a permitir" y muteó al legislador, tras aclarar que finalmente el voto del diputado era para insistir con la ley de Emergencia Pediátrica.

La peluca del legislador fue una clara referencia al presidente Javier Milei, a quien se lo apoda de ese modo, y también un señalamiento para el bloque conocido como "radicales con peluca" que responden el mandatario.