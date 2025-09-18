En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Atropello
Accidente
INDIGNACIÓN

Una anciana de 84 años cruzaba la calle y fue atropellada, pero eso no fue lo peor: el terrible video

La mujer fue embestida mientras cruzaba una avenida y permanece internada. Las cámaras de seguridad captaron el momento del impacto y ahora la Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.

Atropelló a una mujer de 84 años y huyó: lo buscaron tres días y lo detuvieron. (Foto: captura de video)

Atropelló a una mujer de 84 años y huyó: lo buscaron tres días y lo detuvieron. (Foto: captura de video)

Una mujer de 84 años fue embestida por una moto mientras cruzaba la avenida del Libertador en Alta Gracia. El hecho, registrado por cámaras de seguridad y difundido por medios locales, conmocionó a toda la comunidad. Tras tres días de intensa búsqueda, el conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La víctima permanece internada, pero su estado de salud es estable y está fuera de peligro.

Leé también Atropelló a todos en una fiesta y quedó grabado, pero lo que halló la Policía fue lo más sorprendente
Un auto atropelló a todos en una fiesta y quedó grabado, pero lo que encontró la Policía fue lo más sorprendente. (Foto: captura de video)

Un hecho que sacudió a Alta Gracia

Embed

La tarde del sábado parecía una más en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, hasta que un violento siniestro vial alteró por completo la rutina en la avenida del Libertador. Una mujer de 84 años, que cruzaba la calle como lo hacía habitualmente, fue embestida de lleno por una motocicleta que circulaba a gran velocidad.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad y difundidas por el portal Resumen de la Región, son elocuentes: la moto impacta de frente contra la mujer, que cae de manera abrupta sobre el asfalto y queda inmóvil, mientras el conductor sigue su marcha sin siquiera frenar.

Los primeros segundos tras el impacto fueron de confusión y desesperación. Vecinos y transeúntes que estaban cerca corrieron hasta la víctima para socorrerla, mientras pedían asistencia médica a los gritos.

El motociclista, en cambio, aceleró y huyó de la escena sin prestar ningún tipo de ayuda, dejándola tendida en el suelo. “Fue desesperante verla tirada y que él ni siquiera mirara para atrás”, relató una testigo a un medio local.

El estado de salud de la víctima: traumatismo y lesiones

Una ambulancia llegó pocos minutos después y trasladó de urgencia a la mujer a un centro de salud privado de Alta Gracia. Los médicos confirmaron que presentaba traumatismo de cráneo y diversas lesiones de menor gravedad en extremidades, producto de la caída.

Durante las primeras horas, su cuadro generó preocupación entre familiares y vecinos, pero con el correr del fin de semana, los profesionales informaron que su estado era estable y que estaba fuera de peligro. Aun así, permanece internada bajo estricta observación.

La investigación: tres días de búsqueda

Anciana atropellada en Córdoba por un motochorro 2
Alta Gracia: detuvieron al motociclista que dej&oacute; herida a una anciana en plena avenida. (Foto: captura de video)

Alta Gracia: detuvieron al motociclista que dejó herida a una anciana en plena avenida. (Foto: captura de video)

El impacto que generó el caso hizo que la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María iniciara de inmediato un operativo para dar con el responsable. A partir de denuncias de testigos y del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, lograron identificar la moto y reconstruir el recorrido que hizo el conductor tras el hecho.

Fueron tres días de trabajo intenso que culminaron este martes, cuando efectivos policiales allanaron una vivienda ubicada en calle Falucho al 200 y detuvieron al presunto autor del atropello. Se trata de un hombre de 33 años, cuya identidad no fue revelada públicamente para no entorpecer la investigación judicial en curso.

Qué se secuestró durante el allanamiento

Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta involucrada en el siniestro y un teléfono celular del sospechoso, que serán sometidos a peritajes. Según informaron fuentes oficiales, se buscarán rastros de daños compatibles con el impacto, restos de pintura o elementos biológicos que confirmen la participación del rodado en el hecho.

“La colaboración de los vecinos fue clave para lograr la detención. Desde el primer momento se acercaron a aportar datos, fotos y videos que resultaron fundamentales”, destacaron desde la Departamental Santa María a medios cordobeses.

Posibles cargos y proceso judicial

La Fiscalía interviniente ahora deberá definir las imputaciones que pesan sobre el detenido. En principio, se analiza acusarlo por el delito de lesiones culposas agravadas por la omisión de auxilio, ya que el hombre no solo atropelló a la víctima, sino que además huyó del lugar sin brindarle asistencia.

De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar una condena de hasta 3 años de prisión y la inhabilitación para conducir vehículos por un plazo determinado, según establece el Código Penal argentino en estos casos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Atropello Accidente Córdoba
Notas relacionadas
Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen grabado de un conductor de una app
Video: la estremecedora imagen de una nena de 9 años en medio de un robo que generó indignación en las redes
Batalla campal en un boliche de Palermo: 10 detenidos, heridos y caos en la madrugada

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar