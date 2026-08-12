Yanina Zilli puso en duda su elección en Gran Hermano y protagonizó un tenso momento: "Tengo ganas de llorar"

Ante el reclamo, Martín decidió tomárselo con humor y lanzó: "Tengo que ver cómo es el contrato". Sol intervino rápidamente y agregó: "El contrato es exclusividad".

Pero Yanina no estaba para bromas. "Tengo ganas de llorar. ¿Qué me siento contenida emocionalmente? Cero", expresó Zilli, dejando en claro que no se siente acompañada como esperaba.

Incluso, en medio de la charla, la participante planteó una posible solución y le hizo una propuesta a Luana: "Luana, ¿no querés tener a Martín, que te habías arrepentido? Yo juego con Danelik".

Martín, lejos de entrar en conflicto, intentó acercarse a Yanina y le aseguró: "Estoy acá para abrazarla cuando ella quiera". La respuesta de Zilli fue contundente: "No quiero ningún abrazo, nada".

Por qué Yanina Zilli eligió a Martín para que ingrese a Gran Hermano

Este martes, los exjugadores tuvieron la chance de regresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), invitados por quienes aún siguen en competencia y que buscan reforzar sus estrategias con la presencia de viejos conocidos.

Al momento de decidir a quién convocar, Yanina Zilli se mostró completamente insegura. Frente a esa duda, Santiago del Moro intentó darle una pista y lanzó un consejo muy particular: “Pensá en tu juego, pensá en tu momento, pensá qué te hace falta”.

Con la mirada puesta en los posibles candidatos, Yanina no logró disimular su desconcierto. “Qué difícil”, murmuró mientras analizaba sus opciones. Enseguida aclaró: “Y bueno, yo sinceramente estoy entre Zunino y Martín. Creo que son las dos personas que....”, aunque su tono cambió de inmediato al ver a Zunino. “Ay, mi amor, te amo, Zunino, con toda mi alma”, expresó con evidente ternura.

Aun así, la participante intentaba mantener la cabeza fría y pensar en lo que más le convenía dentro del juego. “Y estoy también pensando en Martín, porque lo matarné tanto a Zunino y por ahí en este momento de juego... ay, qué difícil se me está haciendo”, explicó mientras seguía evaluando las alternativas.

Tras varios segundos de vacilación, finalmente se inclinó por una decisión inesperada: “Voy por Martín”.

La elección de Zilli no pasó desapercibida para los fanáticos del reality, que rápidamente comentaron en redes sociales. Algunos celebraron que, esta vez, priorizara la estrategia por encima de los afectos. “Mamá Zilli no eligió a Zunino, por fin se curó”, escribió un usuario. Otro analizó: “Madre Zilli eilge a Tincho para jugar. Siento yo la elección más inteligente, primero porque Zunino no va a ayudarla a jugar y Tincho estuvo muy atento al juego desde afuera y es muy analista del juego”. En la misma línea, otro seguidor festejó que Yanina pudiera separar sentimientos de estrategia: “Amo que separó cabeza corazón y no eligió a Zunino porque madre dijo: 'Volver a maternar no'”.