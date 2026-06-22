El Chino Darín mostró la cara de su hijo Dante y enterneció las redes: la reacción de Úrsula Corberó

Además, otros famosos se sumaron a comentar la publicación del Chino Darín con su hijo Dante. "Bienvenido al club! Feliz día", indicó el actor Joaquín Furriel. Su colega Benjamín Vicuña sumó: "Feliz día compañero".

El conductor Darío Barassi, en tanto, sumó: "El mejor rol y te queda pintado". Y Claudia Villafañe también comentó: "Chino feliz primer día del padre! Beso grande a los 3!".

Cuál es el significado de Dante, el nombre elegido por Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo

Dante, el nombre elegido por el Chino Darín y Úrsula Corberó para su primer hijo, se trata de un nombre de raíces italianas que deriva de Durante y remite a cualidades como la constancia, la perseverancia y la fortaleza.

Su masividad se dio a partir de Dante Alighieri, el célebre autor de La Divina Comedia, pieza fundamental de la literatura universal. Corto, potente y con impronta cultural, el nombre evoca arte, profundidad y una marcada sensibilidad intelectual.

Además, se adapta tanto al español como al italiano, un detalle que dialoga con la identidad multicultural del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, nacido en Barcelona. Asimismo, en términos simbólicos suele asociarse a perfiles creativos, intensos y decididos.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder estar y lo logré”, confesaba el Chino Darín en su primer contacto con la prensa tras el nacimiento de su hijo en febrero de este año.