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El Chino Darín mostró la cara de su hijo Dante y enterneció las redes: la reacción de Úrsula Corberó

El Chino Darín compartió una imagen de su primer Día del Padre con su hijo Dante y su pareja Úrsula Corberó se sumó a la ola de cariñosas reacciones.

22 jun 2026, 11:35
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El Chino Darín mostró la cara de su hijo Dante y enterneció las redes: la reacción de Úrsula Corberó

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El Chino Darín mostró la cara de su hijo Dante y enterneció las redes: la reacción de Úrsula Corberó

El Chino Darín y Úrsula Corberó cambiaron para siempre sus vidas el 9 de febrero con el nacimiento en Barcelona de Dante, el primer hijo de la pareja.

Desde las redes sociales, en el marco del Día del Padre que se celebró el último domingo en la Argentina, el actor mostró una significativa imagen con su pequeño hijo donde se veía su carita.

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En la imagen se puede ver al actor argentino caminando por la calle llevando al pequeño en su pecho con un fular y sosteniéndole la cabeza, lo que enterneció a todos sus seguidores y en especial a su pareja, Úrsula Corberó.

“Una de padre en su día”, expresó el artista en la imagen junto a su hijo Dante. A lo que la actriz comentó con emoción "Hola papurri" en el posteo y luego desde sus historias al ver esa tierna postal: "Se me derrite el cora".

Además, otros famosos se sumaron a comentar la publicación del Chino Darín con su hijo Dante. "Bienvenido al club! Feliz día", indicó el actor Joaquín Furriel. Su colega Benjamín Vicuña sumó: "Feliz día compañero".

El conductor Darío Barassi, en tanto, sumó: "El mejor rol y te queda pintado". Y Claudia Villafañe también comentó: "Chino feliz primer día del padre! Beso grande a los 3!".

Cuál es el significado de Dante, el nombre elegido por Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo

Dante, el nombre elegido por el Chino Darín y Úrsula Corberó para su primer hijo, se trata de un nombre de raíces italianas que deriva de Durante y remite a cualidades como la constancia, la perseverancia y la fortaleza.

Su masividad se dio a partir de Dante Alighieri, el célebre autor de La Divina Comedia, pieza fundamental de la literatura universal. Corto, potente y con impronta cultural, el nombre evoca arte, profundidad y una marcada sensibilidad intelectual.

Además, se adapta tanto al español como al italiano, un detalle que dialoga con la identidad multicultural del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, nacido en Barcelona. Asimismo, en términos simbólicos suele asociarse a perfiles creativos, intensos y decididos.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder estar y lo logré”, confesaba el Chino Darín en su primer contacto con la prensa tras el nacimiento de su hijo en febrero de este año.

     

 

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