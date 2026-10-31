Todos los detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: dónde será la fiesta

Sobre las características del espacio elegido por los novios, el periodista brindó más precisiones y destacó la combinación de elementos arquitectónicos y naturales que lo distinguen. “Es una casona antigua en pleno corazón de San Telmo que se caracteriza en tener eventos poco tradicionales porque mezcla la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación. Muy a lo San Telmo. Muy a lo Lali y Pedro”, explicó.

Incluso, contó que pudo observar algunos detalles de los preparativos. “Estuve pispeando un poco por la cerradura y había mesas. Estaba todo enmantelado. Me parece que ya estaban probando sonido”, comentó.

Claro que uno de los grandes interrogantes alrededor de la boda tiene que ver con el look que lucirá Lali Espósito. Sin embargo, por el momento no trascendieron detalles sobre el vestido que usará la cantante. Según contó el notero, ni siquiera su hermana Anita Espósito conoce esa información. “Hablé con Anita Espósito, la hermana, y me dijo ‘ni siquiera sé yo qué me voy a poner’”, reveló.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó un dato sobre la elección del 31 de octubre para celebrar el casamiento. Según explicó, la fecha no sería casual, ya que Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween.

Además, según confirmó Infobae, la organización del evento está a cargo de Claudia Villafañe, quien cuenta con experiencia en la planificación de celebraciones.

Cómo es la casona histórica de San Telmo donde celebrarán su casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En medio de la expectativa por una de las bodas más esperadas del año, se supo cuál es el lugar elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el que esta noche celebrarán su amor. Lejos de los grandes salones tradicionales, la pareja eligió una histórica casona de San Telmo que combina la arquitectura porteña de época con espacios verdes y ambientes preparados para reuniones sociales. Mientras crece la curiosidad por los detalles del festejo, la organización mantiene un estricto hermetismo sobre la ceremonia.

La propiedad está ubicada en el histórico barrio de San Telmo y conserva características propias de las antiguas construcciones de la zona. Sus ambientes, rodeados de vegetación y preparados para reuniones sociales, ofrecen un entorno particular para una celebración que promete reunir a los seres queridos de los novios.

Sin embargo, la organización mantiene un estricto control sobre los accesos y evita revelar precisiones acerca del desarrollo de la ceremonia. Hasta el momento, tampoco se conoció oficialmente la lista completa de invitados ni todos los detalles del festejo.

Vale recordar que la historia de amor entre Lali y Pedro comenzó a generar rumores hacia fines de 2023, cuando trascendieron algunos intercambios en redes sociales y una cena que compartieron en Palermo. En febrero de 2024, la cantante confirmó públicamente la relación con fotografías de una escapada a la playa.

Desde entonces, ambos consolidaron su vínculo, aunque procuraron preservar parte de su intimidad. El 14 de enero de 2026 anunciaron su compromiso mediante una publicación conjunta en Instagram, con imágenes de un viaje a Río de Janeiro.

En los meses posteriores, la artista celebró distintas despedidas de soltera con sus amigas y compartió su entusiasmo por esta nueva etapa. Rosemblat, por su parte, reconoció en entrevistas que la boda le generaba nervios y expectativas.

Asimismo, también se supo que -por ahora- la pareja no planea viajar de luna de miel inmediatamente después del casamiento. Según explicó Lali, sus compromisos laborales dificultan organizar una escapada en las próximas semanas, por lo que dejarán ese descanso para más adelante.