Escándalo en Gran Hermano entre Yanina Zilli y Gladys la Bomba Tucumana: "¡Menos mal que están las cámaras!"

Lejos de calmarse, la tensión fue aumentando segundo a segundo. Con evidente enojo y mientras señalaba hacia las cámaras del programa, Zilli continuó descargando toda su bronca delante de sus compañeros: “¡Menos mal que están las cámaras, que pedí por Brian y Martín! ¡Menos mal que están las cámaras! ¡Mentirosa! ¡Sos una mentirosa!”.

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El clima dentro de la casa se volvió caótico. En plena discusión, Yanina siguió elevando el tono y redobló la apuesta con otra frase explosiva: “¡Las cámaras, quiero eso, que lo pasen ya! Mentirosa de mierda”. Mientras tanto, varios de los participantes observaban el cruce e incluso algunos alentaban el enfrentamiento como si se tratara de una pelea arriba de un ring de boxeo.

Después de varios minutos de tensión, la participante finalmente volvió a sentarse, aunque todavía notablemente alterada. En ese contexto, Mariela Prieto y Juan Carlos López intentaron intervenir para tranquilizarla y bajar el nivel de agresividad de la situación.

Lo cierto es que este nuevo episodio se suma a una larga lista de cruces protagonizados por Yanina Zilli desde su ingreso a la competencia. Días atrás ya había tenido una fuerte discusión con Cinzia Francischiello por un conflicto relacionado con la comida dentro de la casa. Además, anteriormente también se enfrentó con Tamara Paganini luego de unos polémicos comentarios sobre Franco Zunino, sin mencionar su encubierta declaración de guerra que le hizo a Andrea del Boca desde el día y que con su reciente reingreso en cualquier momento probablemente resurgirá.

Con este historial de peleas, cada vez son más los que se preguntan si la estrategia de juego de Zilli pasa justamente por la confrontación constante con sus compañeros. Mientras tanto, su personalidad explosiva sigue generando todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.

cruce Bomba Tucumana y Yanina Zilli - captura GH

Cómo fue el duro cruce de Yanina Zilli con Cinzia y Danelik en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada ya había vuelto a explotar días atrás y aquella vez las protagonistas de un fuerte enfrentamiento fueron Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Danelik y Luana Fernández. La tensión entre ambos grupos venía creciendo desde hacía varios días y finalmente quedó expuesta en una durísima discusión que se vio en La noche de los ex (Telefe).

Durante una madrugada, y frente a la mirada atónita del resto de los participantes, se produjo un intenso ida y vuelta que dejó a todos en absoluto silencio por el nivel de agresividad verbal que alcanzó el cruce.

Todo comenzó cuando Yanina Zilli lanzó un comentario al aire sobre ciertas actitudes dentro de la casa, apuntando contra el ego y la soberbia, aunque sin mencionar directamente a nadie. Sin embargo, sus palabras fueron tomadas como una provocación por Cinzia y Danelik (quien aún estaba en competencia), quienes reaccionaron inmediatamente.

“La soberbia y la envidia, eso ya nace, y el ego peor. Al que le cabe el poncho de soberbia y egocéntrica que se lo ponga”, gritó la ex vedette en medio de la tensión.

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La respuesta de Cinzia Francischiello no tardó en llegar y fue igual de filosa. “La fracasada ni te cuento. La payasada viene en la sangre. ¿O hay que hablar en las cámaras y no en la cara de los demás?”, disparó cuestionando las actitudes de su compañera.

Lejos de terminar ahí, Yanina Zilli volvió a la carga y también involucró a Danelik en la pelea. “¿Qué más viste afuera? A ver decí, quedaron dos protagonistas de la novela”, lanzó con ironía.

Sin esquivar la polémica, Danelik respondió con firmeza y dejó en claro su postura. “Me enorgullece que una artista tan grande me nombre. Prometí no ser desleal y no pienso hablar nada que Zilli dijo de toda la casa, prefiero guardármelo para mí sola porque tengo lealtad con un grupo que estuve”, sostuvo.

Más tarde, en una charla privada con Yanina, Luana Fernández volvió a alimentar el conflicto y tomó partido en la pelea. “Escuchá lo que dice. Danelik no sabés como te mira, se te ca.. de risa en la cara cuando Cinzia está hablando”, le comentó intentando advertirle sobre las actitudes de su rival.