La muerte de Ernestina Pais: el desesperado accionar del maquinista y el video clave que registró todo

En ese marco, el periodista señaló al aire: “Ya encontraron una cámara de seguridad, en este caso, municipal”. A partir de ese registro, se desprendería que el auto habría avanzado en una condición de riesgo, lo que se vuelve un elemento clave dentro de la investigación en curso.

El hallazgo cobra especial relevancia debido a que, según precisó Mauro Szeta, por el momento no existirían registros directos del impacto captados por cámaras propias del Tren de la Costa. En consecuencia, la única secuencia disponible sería la aportada por el sistema municipal, que no muestra el choque en sí, pero sí instantes previos que ayudan a reconstruir cómo el vehículo llegó a las vías.

En paralelo, tras su intervención televisiva en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el periodista también difundió en su cuenta de X un video en el que se observa al maquinista de la formación accionando la bocina al advertir la presencia del automóvil cruzando el paso a nivel.

Por otra parte, se informó que la Justicia dispuso la realización de la autopsia correspondiente, procedimiento habitual en este tipo de muertes violentas. El estudio se llevaría a cabo en la localidad de San Fernando y podría incluir peritajes complementarios.

Finalmente, Szeta indicó que también se evaluó la posibilidad de una pericia toxicológica, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de que esa medida haya sido ordenada, quedando su definición en manos de la fiscal a cargo de la investigación.

Qué dice el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais sobre los motivos de su muerte

De acuerdo al informe inicial incorporado a la causa, la causa del fallecimiento de Ernestina Pais fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, producto directo del fuerte impacto registrado al momento de la colisión. Esta conclusión, aportada por fuentes ligadas a la investigación, permite dimensionar la magnitud del choque y reafirma el carácter inmediato y fatal del episodio.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo que manejaba Ernestina Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso ferroviario. Las primeras reconstrucciones del hecho señalan que la unidad habría impactado sobre el lateral correspondiente al lado del conductor, lo que habría provocado lesiones de extrema gravedad y consecuencias instantáneas.

En paralelo, los peritos trabajan para precisar con mayor exactitud la secuencia de los segundos previos al accidente. Dentro de las hipótesis que se analizan, una de las principales sostiene que la conductora habría intentado cruzar el paso a nivel con las barreras ya bajas, situación que habría quedado registrada en las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En este marco, el resultado preliminar de la autopsia adquiere un peso central dentro de la investigación judicial. El diagnóstico de “traumatismo encefalocraneano grave” describe un golpe de altísima intensidad en la región craneal, lo que explicaría por qué los servicios de emergencia no lograron revertir el cuadro al llegar al lugar del hecho.

La causa avanza a la espera de pericias complementarias que permitirán completar el informe definitivo. Estos estudios serán determinantes para establecer con precisión las condiciones en las que se produjo el impacto y evaluar si existieron factores adicionales que pudieron influir en el desenlace.

El expediente quedó bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que continúa recolectando pruebas, registros fílmicos y testimonios con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido. En simultáneo, la muerte de Ernestina Pais sigue generando fuerte conmoción en el ambiente artístico y mediático.

Con el avance de la investigación, cada nuevo elemento incorporado busca aportar claridad a un hecho que aún mantiene interrogantes abiertos. Por ahora, el informe preliminar de la autopsia se consolida como una de las piezas clave para comprender la mecánica de un accidente que terminó de forma abrupta con su vida.