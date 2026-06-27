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La desgarradora carta de un futbolista de Venezuela a su esposa, que murió por salvar a su hija en el terremoto: "Le contaré..."

En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Venezuela, el futbolista Héctor Bello publicó una conmovedora carta de despedida a su esposa Andrea, quien perdió la vida al proteger a su hija durante el colapso del edificio donde residían.

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En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Venezuela

En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Venezuela, el futbolista Héctor Bello publicó una conmovedora carta de despedida a su esposa Andrea, quien perdió la vida al proteger a su hija durante el colapso del edificio donde residían.

Detrás de los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron al menos 920 personas fallecidas y 3.360 heridas, siguen apareciendo historias que conmueven. Una de las más impactantes es la del futbolista Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira, quien despidió con un desgarrador mensaje a su esposa Andrea, la mujer que murió tras salvar la vida de la beba de ambos, al cubrirla con su propio cuerpo durante el derrumbe del edificio en el que vivían.

Leé también La ONU advirtió que hasta 6,7 millones de personas podrían haber sido afectadas por los terremotos en Venezuela
El organismo alertó sobre un posible aumento de los desplazamientos internos tras los sismos que afectaron Caracas y otras localidades. (Foto: Reuters)

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el estado de La Guaira, donde la construcción en la que residía la familia colapsó por completo a raíz del doble sismo. Cuando los rescatistas lograron remover los escombros encontraron una escena devastadora: el cuerpo sin vida de Andrea y, debajo de ella, a Alana, de apenas un año y ocho meses.

La joven madre había utilizado su propio cuerpo como escudo para proteger a la bebé del impacto de los materiales que cayeron durante el derrumbe.

Bello, de 28 años, no se encontraba en el edificio al momento de la tragedia. Horas más tarde confirmó la muerte de su esposa con una extensa publicación en sus redes sociales, donde expresó el dolor por la pérdida.

El desgarrador mensaje del futbolista de Venezuela a su esposa que murió durante el terremoto y salvó a su hija

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste, amor; cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que, dando tus últimos suspiros, nunca la abandonaste, mami", escribió.

En otro tramo del mensaje expresó el profundo dolor que atraviesa: "Pero algo no te puedo perdonar, mami: me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo. La lucha siempre decíamos que era de los dos".

Sobre el final, cerró con una despedida conmovedora: "Siempre te voy a recordar mami siempre, recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas a ser la mujer mía. Te reías toda enamorada y se te ponían los cachetes rojos mami, ay Andreeeaaaa mami, no puedo con esto amor de verdad no puedo ".

La publicación de Bello se viralizó rápidamente y recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias de usuarios y colegas, conmovidos por la historia de la familia y el acto de amor de Andrea, quien dio su vida para salvar a su hija.

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