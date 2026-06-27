La desgarradora carta de un futbolista de Venezuela a su esposa, que murió por salvar a su hija en el terremoto: "Le contaré..."

El desgarrador mensaje del futbolista de Venezuela a su esposa que murió durante el terremoto y salvó a su hija

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste, amor; cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que, dando tus últimos suspiros, nunca la abandonaste, mami", escribió.

En otro tramo del mensaje expresó el profundo dolor que atraviesa: "Pero algo no te puedo perdonar, mami: me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo. La lucha siempre decíamos que era de los dos".

Sobre el final, cerró con una despedida conmovedora: "Siempre te voy a recordar mami siempre, recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas a ser la mujer mía. Te reías toda enamorada y se te ponían los cachetes rojos mami, ay Andreeeaaaa mami, no puedo con esto amor de verdad no puedo ".

La publicación de Bello se viralizó rápidamente y recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias de usuarios y colegas, conmovidos por la historia de la familia y el acto de amor de Andrea, quien dio su vida para salvar a su hija.