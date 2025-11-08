La Noche de los Museos 2025: todos los lugares para visitar y cómo viajar gratis

La Noche de los Museos vuelve este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo la posibilidad de recorrer más de 300 museos, edificios históricos y centros culturales con entrada libre y gratuita. La jornada se desarrollará desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada, con actividades para todas las edades, que van desde instalaciones artísticas y exposiciones hasta música en vivo, danza y espectáculos especiales.