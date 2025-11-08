En vivo Radio La Red
Edición 21

La Noche de los Museos 2025: todos los lugares para visitar y cómo viajar gratis

La Noche de los Museos 2025 invita a recorrer más de 300 espacios culturales, históricos y museos de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita

La Noche de los Museos 2025 invita a recorrer más de 300 espacios culturales

La Noche de los Museos vuelve este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo la posibilidad de recorrer más de 300 museos, edificios históricos y centros culturales con entrada libre y gratuita. La jornada se desarrollará desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada, con actividades para todas las edades, que van desde instalaciones artísticas y exposiciones hasta música en vivo, danza y espectáculos especiales.

Leé también Tecnópolis, Museo de Bellas Artes y exCCK: el Gobierno disolvió y reorganizó organismos culturales como parte del "plan motosierra 2"
El Gobierno anunció que el Centro Cultural Kirchner dejará de llamarse así, aunque todavía no le dieron un nuevo nombre. (Foto: archivos)

Toda la programación completa se puede consultar en festivalesba.org y habrá transporte gratuito en 29 líneas de colectivos, e-Bus y subte desde las 18 hasta el cierre del servicio.

Centro Cultural Recoleta

DESCUBRIR BA (2)_5

Junín 1930 – Recoleta

  • 19 h: La Torre de Pisa de Spaghettis, instalación de Marta Minujín.

  • 23 h: Performance participativa junto a la artista.

  • 21 a 23 h: Etta! – DJ set con soul, funk, jazz y electrónica.

  • 23 a 1 h: Tade Fonk – DJ set con house, disco, funk, jazz y synth pop.

  • Salas del Recoleta: Espacio Temporal. Homenaje a Narcisa Hirsch, César Aira: medio siglo de literatura, Benedit y Testa en el Recoleta, entre otras.

Casa de la Cultura

Avenida de Mayo 575

  • 19 a 2 h: Viaje a lo Invisible de la Cúpula y el Paul Garnier – experiencia inmersiva.

  • 19 h: Concierto de Lautaro Mazza junto a Oscar De Elía.

  • 19.45 h: Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, música de cine.

  • 19 a 23 h: Fileteado en vivo con Dany Rodríguez.

  • 21 h: Muro – Dabanch – Cassibba Trio, clásicos del jazz.

  • 23 h: Concierto de Ayres del Plata, repertorio popular y bandas sonoras.

Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo

ry3tdAh0b_1256x620__2

Bolívar 65 – Monserrat

  • Talleres de creación artística.

  • Actividades de la Sociedad Victoriana Augusta.

  • Muestra de Pre-Cine y charlas arqueológicas.

  • Actuaciones corales.

  • Exhibición Tras los muros. Un gran edificio para una pequeña aldea…, conmemorando los 300 años del inicio de la construcción del Cabildo.

Centro Cultural Borges

img_6670centroculturalborges

Viamonte 525 – Microcentro

  • Visitas guiadas por la colección.

  • 20.30 h: Conferencia 80° aniversario. El Aleph de cada uno.

  • 22.30 h: Lectura colectiva de poemas de Borges.

Museo Xul Solar

Suipacha 1336 – Microcentro

  • Recorrido por la colección permanente.

  • Experiencia participativa inspirada en el universo esotérico del artista: visita astrológica, mago y dos tarotistas.

Museo Nacional de Bellas Artes

noche-de-los-museos-bellas-artes-5

Avenida Del Libertador 1473

  • 19 y 20 h: Visita guiada para infancias sobre Quinquela Martín.

  • 20.30 h: Visita guiada – Pettoruti: Invierno en París.

  • 21 y 22 h: Visita guiada en Lengua de Señas sobre Quinquela Martín.

  • 21 h: Visita guiada – Luca Giordano: Presentación de Jacob a Isaac.

  • 21.30 h: Visita guiada – Monet: El puente de Argenteuil.

  • 22 h: Visita guiada – Pollock.

  • 22.30 h: Visita guiada – Sala Guerrico.

  • 23 h: Visita guiada – Pedro Figari.

  • 23.30 h: Visita guiada – Hércules, la historia de un héroe.

  • 00 h: Visita guiada – Carlos Gorriarena.

  • 00.30 h: Visita guiada – Mitos y leyendas del norte argentino.

Teatro Colón

Libertad 621 – Casa Abierta

  • Recorrido por los espacios emblemáticos con intervenciones artísticas que dialogan con la arquitectura e historia del teatro.

Palacio Libertad

palacio-libertad-20241109-1908582

Sarmiento 151 – 16 a 24 h (último ingreso 23:45)

  • Recorridos y exhibiciones en todos los pisos (muestras de arte, instalaciones y exposiciones).

  • Planta baja: EVA Play, exhibición de videojuegos.

  • 19 h: Entrega de EVA Awards y concierto de la Orquesta Corear.

  • Salas 9 y 10: Feria de objetos de palma y chaguar; recorridos guiados El arte de las fibras a las 21 y 23 h.

  • 2º piso – Sala Inmersiva: instalación Benito.

  • 3º piso – Niñez: teatro, música, talleres y cortos animados (16 a 23 h).

  • 4º piso – Terraza: 21:30 h, danza con Lazos de Tango.

  • 6º piso: ciclos de cine.

  • Visitas guiadas durante toda la jornada.

Planetario Galileo Galilei

  • Funciones sobre Marte cada 20 minutos, espectáculo de jazz y mapping sobre la cúpula.

Usina del Arte

Usina del Arte

Caffarena 1 – Escultura en vivo de Tadeo Jones, show audiovisual, talleres, espacios de juego, música y patio gastronómico hasta las 2 h.

Centro Cultural 25 de Mayo

  • Robots futbolistas, impresión 3D y experiencias tecnológicas interactivas.

Museo Casa Carlos Gardel

  • Visita guiada especial con la nieta de Ignacio Corsini y shows en vivo.

