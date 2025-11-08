Valentina Cervantes dejó MasterChef Celebrity a pedido de Enzo Fernández y ahora se supo quién quiso conquistarla

Embed

“A mí, lo que me cuentan, vamos a decir que es un rumor para que se queden tranquilos, porque obviamente jamás se van a hacer cargo de esto, y aparte esto me llega por el área más deportiva, el que estaba arrimándole el bochín cuando se separó de Enzo Fernández es Thiago Almada”, contó la periodista para sorpresa de todos.

Tras ello, agregó cuál fue la reacción del actual jugador del Chelsea e integrante de la Scaloneta. “A Enzo, al enterarse, se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y ellos regresan”, detalló Varela revelando así cuál habría sido el hecho que habría hecho recapacitar al futbolista dado que fue él quien le había pedido la separación a Valentina luego de seis años de relación, con el argumento de que quería experimentar la vida de soltero.

Thiago Almada y Paula Varela- captura Intrusos

Cuál fue la contundente frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valentina Cervantes que renuncie a MasterChef Celebrity

Esta semana trascendió que Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde supo ganarse el cariño del público y convertirse en una de las figuras más queridas del certamen gastronómico.

La noticia fue revelada por Ángel De Brito durante LAM (América TV), quien no solo confirmó la renuncia de la modelo, sino que también compartió la contundente frase de Enzo Fernández que habría sido determinante en su decisión.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, aseguró el conductor, apuntando directamente al futbolista, con quien Cervantes comparte la crianza de sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

Embed

Según explicó De Brito, el pedido del jugador del Chelsea habría sido el motivo principal por el cual Valentina decidió bajarse del exitoso reality conducido por Wanda Nara. Aunque en el programa se la veía cómoda y disfrutando de la competencia, aunque no así cada vez que interactuaba con la conductora, la modelo priorizó su vida familiar y la estabilidad del vínculo con su pareja.

De esta manera, Cervantes tiene previsto regresar a Inglaterra en los próximos días, dejando su puesto vacante en la competencia. A partir de ahora, la producción deberá definir si incorpora a una nueva figura o si acorta la duración del ciclo, algo que todavía no está confirmado.

Por el momento, la salida de Valentina no se verá de inmediato en pantalla, ya que el formato cuenta con varios episodios grabados con anticipación. Su despedida recién se emitirá dentro de unas semanas, cuando los televidentes puedan ver su última participación en el certamen que lidera el prime time de Telefe.