Valentina Cervantes dejó MasterChef Celebrity a pedido de Enzo Fernández y ahora se supo quién quiso conquistarla
En medio de la polémica renuncia de Valentina Cervantes al reality de Telefe por expreso pedido d su pareja, desde Intrusos revelaron qué colega de Enzo Fernández intentó acercarse a ella cuando estuvieron separados.
8 nov 2025, 11:11
Cuando parecía que se perfilaba como una de las posibles ganadoras de la actual edición de MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes pegó el portazo y renunció a la competencia por expreso pedido de su pareja, el futbolista Enzo Fernández, quien se encuentra junto a sus dos hijos cumpliendo con sus compromisos deportivos en el Chelsea en Londres Inglaterra.
Sin duda, esta decisión generó un vendaval de repercusiones donde se habló largo y tendido de la evidente tensión entre la morocha y Wanda Nara en el set televisivo luego de que trascendiese que la mediática habría intentado acercarse a Enzo tiempo atrás, si bien Cervantes evitó en todo momento cualquier tipo de confrontación para evitarle cualquier tipo de perjuicio al papá de sus hijos con el club europeo que lo tiene contratado.
Así las cosas, mientras analizaban este viernes en Intrusos (América TV) la renuncia de Valu y si estaba bien o no que priorizase el pedido de su pareja por sobre su crecimiento profesional, Paula Varela recordó que durante la crisis que los mantuvo separados hace un año atrás durante un par de meses, hubo un compañero de Enzo Fernández de la Selección argentina que habría intentado conquistar a la modelo, lo que sin duda movilizó al jugador y lo hizo darse cuenta que no quería perderla.
Y si bien hasta ahora no había trascendido el nombre del futbolista en cuestión, fue justamente la integrante del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quien reveló el nombre de ese hombre.
“A mí, lo que me cuentan, vamos a decir que es un rumor para que se queden tranquilos, porque obviamente jamás se van a hacer cargo de esto, y aparte esto me llega por el área más deportiva, el que estaba arrimándole el bochín cuando se separó de Enzo Fernández es Thiago Almada”, contó la periodista para sorpresa de todos.
Tras ello, agregó cuál fue la reacción del actual jugador del Chelsea e integrante de la Scaloneta. “A Enzo, al enterarse, se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y ellos regresan”, detalló Varela revelando así cuál habría sido el hecho que habría hecho recapacitar al futbolista dado que fue él quien le había pedido la separación a Valentina luego de seis años de relación, con el argumento de que quería experimentar la vida de soltero.
Cuál fue la contundente frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valentina Cervantes que renuncie a MasterChef Celebrity
Esta semana trascendió que Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde supo ganarse el cariño del público y convertirse en una de las figuras más queridas del certamen gastronómico.
La noticia fue revelada por Ángel De Brito durante LAM (América TV), quien no solo confirmó la renuncia de la modelo, sino que también compartió la contundente frase de Enzo Fernández que habría sido determinante en su decisión.
“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, aseguró el conductor, apuntando directamente al futbolista, con quien Cervantes comparte la crianza de sus dos hijos, Olivia y Benjamín.
Según explicó De Brito, el pedido del jugador del Chelsea habría sido el motivo principal por el cual Valentina decidió bajarse del exitoso reality conducido por Wanda Nara. Aunque en el programa se la veía cómoda y disfrutando de la competencia, aunque no así cada vez que interactuaba con la conductora, la modelo priorizó su vida familiar y la estabilidad del vínculo con su pareja.
De esta manera, Cervantes tiene previsto regresar a Inglaterra en los próximos días, dejando su puesto vacante en la competencia. A partir de ahora, la producción deberá definir si incorpora a una nueva figura o si acorta la duración del ciclo, algo que todavía no está confirmado.
Por el momento, la salida de Valentina no se verá de inmediato en pantalla, ya que el formato cuenta con varios episodios grabados con anticipación. Su despedida recién se emitirá dentro de unas semanas, cuando los televidentes puedan ver su última participación en el certamen que lidera el prime time de Telefe.