Netflix sorprende con el estreno de "Scooby-Doo: el origen", su nueva serie

Sin embargo, Scooby-Doo: el origen romperá con esa tradición. Netflix confirmó que el protagonista canino será presentado como un perro real dentro de la historia, una decisión que representa una evolución importante para el universo creado hace más de 50 años.

La propuesta apunta a reforzar el realismo de la narrativa sin abandonar los elementos sobrenaturales, misteriosos y aventureros que siempre caracterizaron a la marca. De esta manera, la producción buscará construir una experiencia diferente para los espectadores, manteniendo intacta la esencia del personaje.

La revelación se realizó a través de un contenido especial difundido por la plataforma, donde se mostró el enfoque elegido para el icónico gran danés que acompañará a los jóvenes investigadores.

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Cómo será "Scooby-Doo: el origen", la nueva serie de Netflix

Según adelantó Netflix: "Una readaptación moderna del icónico grupo de amigos que viaja por el mundo resolviendo misterios junto con un perro muy especial. Durante su último verano en el campamento, los amigos adolescentes Shaggy y Daphne se ven inmersos en un crimen sobrenatural que pudo haber presenciado un cachorro perdido de raza gran danés. Juntos con una pragmática científica de pueblo, Vilma, y el apuesto chico nuevo, Fred, se proponen resolver el inquietante enigma que pronto amenaza con revelar todos sus secretos".

Durante más de 50 años, Scooby-Doo ha sido un referente de la cultura pop: con tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico a sus espaldas, Mystery Inc. está más fuerte que nunca. Como una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento, Scooby-Doo sigue emocionando a múltiples generaciones de fans.

La serie se integrará a la lista de producciones de Netflix filmadas en Atlanta, Georgia, entre las que se encuentran Stranger Things, Él y ella y las próximas a estrenarse ’Tis So Sweet, All the Sinners Bleed, Un mundo diferente, Where There’s Smoke y Dulces magnolias temporada 5.

El elenco que dará vida a los personajes más queridos

Netflix también confirmó quiénes interpretarán a los integrantes principales del grupo.

El elenco ya anunciado incluye a Mckenna Grace como "Daphne Blake", Tanner Hagen como "Shaggy Rogers", Abby Ryder Fortson como "Velma Dinkley", Maxwell Jenkins como "Fred Jones" y Paul Walter Hauser.

Ficha técnica de "Scooby-Doo: el origen"

Showrunners / guionistas / productores ejecutivos: Josh Appelbaum, Scott Rosenberg (por Midnight Radio) ( Alta fidelidad).

Josh Appelbaum, Scott Rosenberg (por Midnight Radio) ( Alta fidelidad). Producción ejecutiva: Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (por Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner, y Adrienne Erickson (por Midnight Radio), Toby Haynes (PE / director del episodio 101).

Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (por Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner, y Adrienne Erickson (por Midnight Radio), Toby Haynes (PE / director del episodio 101). Estudio: Warner Bros. Television.

Cuándo se estrenará "Scooby-Doo: el origen" en Netflix

Netflix confirmó que Scooby-Doo: el origen tendrá estreno mundial en 2027. Aunque todavía no existe una fecha exacta de lanzamiento, la plataforma ya inició el trabajo de producción y comenzó a mostrar los primeros avances para generar expectativa entre los fanáticos.

La estrategia refleja la confianza depositada en una franquicia que continúa despertando interés en distintas generaciones y mercados internacionales.

Mientras tanto, la confirmación de que Scooby-Doo será representado como un perro real ya se convirtió en uno de los aspectos más comentados del proyecto y en el principal diferencial de una serie que intentará abrir un nuevo capítulo en la historia de Mystery Inc.