Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento

El personaje de Sbaraglia es un hombre adicto al trabajo, soltero y emocionalmente distante. Su vida gira alrededor del programa y de las exigencias del mundo televisivo. Mientras ayuda a otros a resolver sus problemas, él evita enfrentar los propios.

Esa distancia emocional también se refleja en su relación con Benito, su hijo, con quien prácticamente no tiene vínculo. La historia se vuelve todavía más intensa cuando aparece una revelación que sacude la vida del protagonista: Benito podría no ser su hijo biológico.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Después de que David, un adicto al trabajo, descubre que Benito podría no ser su hijo, emprende con él un viaje apasionante para encontrar al padre biológico del niño".

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La apuesta de Netflix por el cine argentino

El desembarco de esta película dentro de la plataforma también confirma el interés de Netflix por sumar producciones argentinas de calidad a su catálogo. En los últimos años, el servicio de streaming incorporó diversas historias locales que lograron buena recepción tanto dentro del país como en el exterior.

En ese contexto, Ariel Winograd volvió a demostrar su capacidad para combinar géneros. El director ya había obtenido reconocimiento con películas como El robo del siglo y Mamá se fue de viaje, donde también exploró el equilibrio entre la comedia popular y los conflictos emocionales.

Con Hoy se arregla el mundo, Winograd decidió enfocarse en un tema muy particular: la relación entre padres e hijos y la manera en que el trabajo puede convertirse en una barrera para construir vínculos afectivos sólidos.

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La película logra abordar estos temas sin caer en el dramatismo excesivo. Por el contrario, utiliza el humor y la ironía como herramientas para retratar las contradicciones de sus personajes.

El elenco con Leonardo Sbaraglia, Natalia Oreiro y Diego Peretti

Leonardo Sbaraglia

Benjamín Otero

Luis Luque

Charo López

Natalia Oreiro

Diego Peretti

Martín Piroyansky

José Luis Gioia

Gabriel Corrado

Gerardo Romano

Mario Alarcón

Humor, ternura e ironía para hablar de temas profundos

Más allá del tono ligero que caracteriza a la película, el relato propone reflexionar sobre cuestiones muy presentes en la vida cotidiana.

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La historia pone el foco en el valor del tiempo compartido, en la dificultad de construir relaciones cuando las prioridades están puestas en el trabajo y en la posibilidad de reparar vínculos incluso cuando parece demasiado tarde.

A lo largo del film, el protagonista comienza a comprender que no todo puede resolverse frente a las cámaras de televisión. A veces, arreglar el mundo implica empezar por reconstruir la propia vida.

Ese mensaje aparece de manera gradual, acompañado por situaciones que combinan humor, emoción y momentos de introspección.

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Por qué ver "Hoy se arregla el mundo" en Netflix

Con la llegada de Hoy se arregla el mundo, Netflix suma una propuesta que logra equilibrar entretenimiento con una mirada sensible sobre las relaciones humanas.

El resultado es una comedia dramática cálida, que invita a reír y a emocionarse mientras plantea preguntas sobre la paternidad, el amor y la responsabilidad.

Tráiler oficial de "Hoy se arregla el mundo" en Netflix