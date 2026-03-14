Netflix estrenó esta miniserie basada en una historia real, apenas tiene 7 capítulos y causa furor
Esta serie corta con siete episodios acaba de llegar a Netflix y revive un caso real que conmocionó a Estados Unidos.
Netflix estrenó esta miniserie basada en una historia real, apenas tiene 7 capítulos y causa furor. (Foto: Archivo)
Amor y muerte se convirtió en una de las miniseries más comentadas dentro del género true crime. La producción que llegó a Netflix reconstruyó uno de los casos más impactantes que sacudieron a la tranquila vida suburbana de Estados Unidos. Lo que comenzó como una historia de amistad entre vecinos terminó derivando en una relación clandestina, tensiones silenciosas y un asesinato.
La ficción estuvo protagonizada por Elizabeth Olsen, conocida por interpretar a la Bruja Escarlata dentro del universo Marvel. En esta ocasión, la actriz dejó atrás los superpoderes para ponerse en la piel de una mujer real cuya historia se volvió sinónimo de controversia: Candy Montgomery, apodada por muchos como "la asesina del hacha".
La serie de siete capítulos no solo narró el crimen. También exploró la vida cotidiana de las familias involucradas, las normas sociales de la época y la presión que existía dentro de una comunidad profundamente religiosa y conservadora. Ese contexto fue clave para entender cómo una historia aparentemente común terminó en tragedia.
Según el resumen oficial de Netflix: "Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato".
La historia real que inspiró la serie en Netflix
La trama de Amor y muertese basó en hechos reales ocurridos en Texas en 1980. Candy Montgomery era una ama de casa que vivía junto a su marido Pat Montgomery y sus hijos en un barrio tranquilo, donde la iglesia y las actividades comunitarias eran el centro de la vida social.
En ese mismo entorno vivían Betty y Allan Gore, otra pareja aparentemente estable que compartía la misma rutina: familia, iglesia y reuniones entre vecinos. Durante años, ambas familias mantuvieron una relación basada en la confianza y la cercanía típica de los suburbios.
Sin embargo, todo cambió cuando Candy comenzó a sentirse insatisfecha con su matrimonio. La rutina y el desgaste emocional la llevaron a cuestionar su vida, y fue entonces cuando surgió una conexión inesperada con Allan Gore, el esposo de su amiga Betty.
Lo que comenzó como una conversación casual terminó convirtiéndose en una relación extramatrimonial cuidadosamente planificada. Ambos acordaron mantener el romance en secreto y evitar cualquier situación que pudiera revelar la infidelidad.
Cómo la miniserie Amor y muerte reconstruyó el caso
La serieAmor y muerte tomó como base el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs. Esta obra recopiló investigaciones periodísticas publicadas originalmente en Texas Monthly.
El creador de la miniserie, David E. Kelley, decidió centrarse no solo en el crimen, sino también en la vida cotidiana de los protagonistas antes de la tragedia. La directora Lesli Linka Glatter explicó que su objetivo fue retratar el contexto social de la época.
En ese período, muchas parejas se casaban jóvenes, tenían hijos rápidamente y construían su vida alrededor de la iglesia y la comunidad. Ese modelo social generaba estabilidad, pero también presiones silenciosas que la serie buscó mostrar.
Elizabeth Olsen y su transformación para el papel
Uno de los elementos más destacados de la producción fue la interpretación de Elizabeth Olsen. La actriz, conocida por su participación en producciones de gran escala como el universo Marvel, asumió un rol completamente diferente.
Para el personaje de Candy Montgomery, Olsen trabajó en la construcción de una personalidad compleja: una mujer aparentemente tranquila, integrada en su comunidad, pero con conflictos internos profundos.
La intérprete ya había demostrado ese tipo de intensidad dramática en la película independiente Martha Marcy May Marlene. En Amor y muerte, su actuación fue clave para sostener la narrativa.