Netflix estrenó esta miniserie basada en una historia real, apenas tiene 7 capítulos y causa furor

Amor y muerte 1

La historia real que inspiró la serie en Netflix

La trama de Amor y muerte se basó en hechos reales ocurridos en Texas en 1980. Candy Montgomery era una ama de casa que vivía junto a su marido Pat Montgomery y sus hijos en un barrio tranquilo, donde la iglesia y las actividades comunitarias eran el centro de la vida social.

En ese mismo entorno vivían Betty y Allan Gore, otra pareja aparentemente estable que compartía la misma rutina: familia, iglesia y reuniones entre vecinos. Durante años, ambas familias mantuvieron una relación basada en la confianza y la cercanía típica de los suburbios.

Sin embargo, todo cambió cuando Candy comenzó a sentirse insatisfecha con su matrimonio. La rutina y el desgaste emocional la llevaron a cuestionar su vida, y fue entonces cuando surgió una conexión inesperada con Allan Gore, el esposo de su amiga Betty.

Lo que comenzó como una conversación casual terminó convirtiéndose en una relación extramatrimonial cuidadosamente planificada. Ambos acordaron mantener el romance en secreto y evitar cualquier situación que pudiera revelar la infidelidad.

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Cómo la miniserie Amor y muerte reconstruyó el caso

La serie Amor y muerte tomó como base el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs. Esta obra recopiló investigaciones periodísticas publicadas originalmente en Texas Monthly.

El creador de la miniserie, David E. Kelley, decidió centrarse no solo en el crimen, sino también en la vida cotidiana de los protagonistas antes de la tragedia. La directora Lesli Linka Glatter explicó que su objetivo fue retratar el contexto social de la época.

En ese período, muchas parejas se casaban jóvenes, tenían hijos rápidamente y construían su vida alrededor de la iglesia y la comunidad. Ese modelo social generaba estabilidad, pero también presiones silenciosas que la serie buscó mostrar.

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Elizabeth Olsen y su transformación para el papel

Uno de los elementos más destacados de la producción fue la interpretación de Elizabeth Olsen. La actriz, conocida por su participación en producciones de gran escala como el universo Marvel, asumió un rol completamente diferente.

Para el personaje de Candy Montgomery, Olsen trabajó en la construcción de una personalidad compleja: una mujer aparentemente tranquila, integrada en su comunidad, pero con conflictos internos profundos.

La intérprete ya había demostrado ese tipo de intensidad dramática en la película independiente Martha Marcy May Marlene. En Amor y muerte, su actuación fue clave para sostener la narrativa.

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El elenco de figuras en Amor y muerte

Elizabeth Olsen

Jesse Plemons

Lily Rabe

Patrick Fugit

Krysten Ritter

Tom Pelphrey

Elizabeth Marvel

Tráiler oficial de Amor y muerte