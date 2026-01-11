Netflix tiene la película romántica más vista de la plataforma y es una historia de amor imperdible
Esta película romántica en Netflix terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos globales del cierre de 2025 dentro del catálogo de la plataforma.
Netflix tiene la película romántica más vista de la plataforma y es una historia de amor imperdible. (Foto: Archivo)
"Mi año en Oxford" es una comedia romántica de Netflix que logró algo cada vez más difícil: conquistar al público sin necesidad de premios ni elogios unánimes. Estrenada en 2025, la producción protagonizada por Sofia Carson no tardó en escalar posiciones y transformarse en uno de los títulos más reproducidos a nivel mundial.
Desde su llegada al servicio de streaming, la historia ambientada en una de las universidades más prestigiosas del mundo despertó interés, conversación y reproducciones constantes. Sin grandes campañas virales ni polémicas artificiales, la cinta se apoyó en una narrativa clásica, emociones reconocibles y un elenco que supo conectar con la audiencia.
El fenómeno silencioso que impulsó Netflix
La plataforma de series y películas volvió a demostrar que no siempre necesita superproducciones para dominar el ranking. En este caso, una historia íntima, con tintes románticos y conflictos emocionales, alcanzó cifras que sorprendieron incluso a los analistas de consumo digital.
Mi año en Oxford se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos del mes de su estreno. A pesar de no haber sido celebrada por la prensa especializada, el boca en boca digital impulsó su crecimiento sostenido. Usuarios de distintas regiones coincidieron en recomendarla como una opción ideal para quienes buscan romance, drama y escenarios emblemáticos.
Netflix detectó rápidamente ese interés orgánico y la mantuvo visible en su portada durante varias semanas, una decisión estratégica que potenció aún más su alcance global.
Sofia Carson y una apuesta que volvió a funcionar
Sofia Carson se consolidó como uno de los rostros más fuertes del género romántico dentro de Netflix. Su interpretación de Anna De La Vega mostró una faceta madura, sensible y ambiciosa, alejada de los estereotipos juveniles que marcaron sus primeros trabajos.
La actriz estadounidense ya había demostrado su capacidad para atraer audiencias, pero con esta producción reafirmó su lugar como figura central del streaming. Su química en pantalla y la construcción emocional de su personaje fueron claves para que el público se identifique con la historia desde los primeros minutos.
El éxito de esta película en Netflix reforzó la estrategia de la plataforma de apostar por protagonistas con fuerte llegada internacional y relatos centrados en decisiones personales, sueños postergados y relaciones que desafían lo establecido.
Una historia de amor atravesada por decisiones
La trama propone mucho más que un romance universitario. La historia gira en torno a una joven estadounidense que logra cumplir uno de los objetivos más importantes de su vida: estudiar en la Universidad de Oxford. Sin embargo, ese sueño académico se ve atravesado por un vínculo inesperado que pondrá en jaque sus planes.
Anna De La Vega llega a Inglaterra cargada de expectativas, miedos y proyectos. El nuevo entorno, las exigencias académicas y el choque cultural la obligan a replantearse quién es y qué desea para su futuro. En ese proceso aparece Jamie Davenport, un profesor carismático que despierta en ella emociones difíciles de ignorar.
El relato avanza mostrando cómo el amor puede convertirse tanto en impulso como en obstáculo, especialmente cuando entran en juego secretos que amenazan con cambiarlo todo.
Oxford como escenario emocional
La elección de Oxford no fue casual. La universidad funciona como un personaje más dentro de la narración. Sus edificios históricos, bibliotecas imponentes y calles cargadas de tradición aportaron un clima ideal para una historia donde el pasado y el futuro conviven en tensión constante.
La dirección de Iain Morris aprovechó cada rincón para reforzar la sensación de introspección y crecimiento personal. Lejos de ser solo un fondo estético, el entorno académico influyó directamente en las decisiones de los protagonistas y en el desarrollo del conflicto central.
La ciudad británica se convirtió así en un símbolo de oportunidades, pero también de renuncias, algo que el público logró percibir con claridad.
Un guion que apuesta por lo emocional
El guion de Allison Burnett, basado en la novela homónima de Julia Whelan publicada en 2018, respetó la esencia del material original y lo adaptó a un lenguaje audiovisual accesible y directo. Sin giros excesivamente complejos, la historia se apoyó en diálogos sinceros y situaciones cotidianas que fortalecieron la conexión emocional.
La película duró casi dos horas, un tiempo suficiente para desarrollar los conflictos sin apresuramientos. Cada escena aportó información clave sobre los personajes, sus miedos y sus aspiraciones, evitando caer en clichés exagerados.
Ese equilibrio narrativo fue uno de los motivos por los que la audiencia permaneció hasta el final y recomendó el título de forma constante.