La violenta reacción de Marianela Mirra con A la tarde: insultos, gritos y descontrol

Oliver Quiroz intentaba obtener alguna declaración, pero la tucumana seguía respondiendo con agravios. "¡Dejen de hablar pelotudeces, no quiero aclarar nada!", remarcó.

"Dicen que están buscando un hijo", señaló el notero. "¡Andate a la m....! ", lanzó, furiosa. "¿Cómo estás con José?", indagó el periodista. "No te importa!", retrucó ella.

"Te estamos preguntando con respeto", enfatizó Oliver Quiroz. "Vos no tenés respeto por nada. Ni vos ni ningún periodista", añadió la ex Gran Hermano.

"¿No querés aclarar nada?", le dijo el cronista. "En mi vida le aclaré nada a nadie", exclamó Marianela, mientras continuaba caminando, haciendo un esfuerzo por alejarse del periodista.

Está claro que la ex Gran Hermano no quiere hablar públicamente de su vínculo con José Alperovich, un personaje político ue ha sido duramente cuestionado en el último tiempo.

¿Marianela Mirra está esperando un hijo de José Alperovich?

Tras un corto distanciamiento, Marianela Mirra decidió retomar su relación con José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. Todo indica que esta reconciliación trae consigo proyectos importantes, ya que la pareja estaría evaluando la posibilidad de formar una familia.

Según contó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece), la ganadora de Gran Hermano habría concurrido recientemente a una reconocida clínica de fertilidad en el barrio porteño de Recoleta. “La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo”, comentó la periodista.

Iglesias añadió: “Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”.

El rumor de un posible embarazo sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja suele mantener un perfil bajo. Sin embargo, las versiones de una inminente ampliación familiar generan polémica por la situación judicial del ex mandatario y reavivan el interés mediático en torno a la recordada estratega de Gran Hermano.

¿Cómo nació el amor entre José Alperovich y Marianela Mirra?

Marianela Mirra saltó a la fama en 2007, cuando se consagró ganadora de Gran Hermano. En aquel momento comenzaron a circular versiones sobre un supuesto vínculo secreto con un hombre de gran poder, algo que ella desmintió durante años.

Con el tiempo, surgieron rumores sobre un romance con Jorge Rial, y muchos creyeron que él era la persona en cuestión. Sin embargo, no era así. A comienzos de 2025, Marianela sorprendió al hacer pública su relación con José Alperovich, ex gobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Desde entonces, la ex GH se muestra firme en su defensa hacia él.

Lo particular es que Alperovich sigue casado y su esposa, junto a sus hijos, lo acompañó en todo el proceso judicial. Aun así, Mirra se presenta como su pareja y lo visitó bajo ese rol en el penal de Ezeiza.

En la actualidad, el vínculo parece más consolidado que nunca y trascendió que estarían analizando la posibilidad de ampliar la familia.